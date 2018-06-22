بازدید معاون سازمان محیط زیست از کانون بوی بد اطراف فرودگاه امام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه تلاش های سازمان حفاظت محیط زیست با هدف تأمین تمهیدات لازم به منظور ساماندهی پسماندهای خانگی، روان آبهای درون و برون شهری، پساب های تولیدی در کانون های جمعیتی و شهری آلایندگی‌های جاده تهران – قم، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه مدیرکل استان تهران و تعدادی از کارشناسان ذیربط روز گذشته از مرکز دفن زباله‌های تهران واقع کهریزک و چندین کانون تولید بوی تعفن و فاضلاب های جاری و آلوده در شهرستان‌های واوان، رباط کریم و ری همچنین مسیر فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بازدید به عمل آوردند.

کریم شافعی در پایان بازدید خود تاکید کرد: قانون مدیریت پسماند در شهر تهران بدرستی اجراء نمی شود شهرداری تهران مکلف بوده است تا پایان سال ۱۳۹۳ با اجرای برنامه تفکیک زباله از مبدأ کلیه پسماندهای شهری را به طور مکانیزه جمع‌آوری و با رعایت اصول و قواعد بهداشتی به مراکز فرآوری، تولیدکود، تولید انرژی و بهره برداری از منابع پسماند انتقال دهد ولی متأسفانه اکنون مشاهده می شود که اولاً شهرداری تهران به تکلیف خود مبنی بر اجرای برنامه تفکیک زباله از مبدأ عمل نکرده است و فقط مدعی است که دردو یا سه منطقه به صورت آزمایشی در حال اجراست و ثانیاً انتقال زباله ها به مرکز کهریزک بدون رعایت کامل اصول بهداشتی است بطوری که زهرآبه پسماندها از کامیون ها جاری و تا رسیدن به مقصد، مسیر انتقال پسماند را آلوده می‌کند. ثالثاً از مجموع بالغ بر هشت هزار تن زباله تولیدی روزانه در شهر تهران کمتر از ۲۰۰ تن آن در فرآیند صنعتی قرار گرفته است و مابقی آن ها در این منطقه دپو و زهرآبه‌های آن بطور فاجعه باری، خاک و آبهای زیر زمینی منطقه و هوا را به شدت آلوده ساخته است.

وی افزود: سازمان محیط زیست ضمن اعلام هشدار به تمامی مسئولان محترم ذیربط تاکید دارد که موضوع ساماندهی پسماند در کشور به طور اعم و در شهر تهران به طور اخص نیازمند عزم و اراده همگانی است. واقعیت این است که پسماندها سلامتی و بهداشت انسان، طبیعت و جانوران را به مخاطره جدی انداخته است و با فوریت و جدیت و برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده در مدت کوتاهی باید ساماندهی شود وی از شهردار تهران، وزیر محترم کشور خواست که شخصا از محل بازدید و چاره اندیشی کنند.

شافعی ادامه داد: از تعدادی ازکانونهای تولیدآلودگی و بوی متعفن در مسیر جاده تهران-قم بازدید به عمل آمد. گرچه با تذکرات و پیگیریهای استاندار محترم و اداره کل محیط زیست استان تهران چند واحد کشتارگاهی و دامداری اقداماتی در جهت احداث و راه اندازی تصفیه فاضلاب صنعتی و دامی به عمل آورده اند و نشانه هایی از بهبود اوضاع به چشم میخورد ولی لازم است موضوع الزام به احداث تصفیه خانه فاضلاب در دستور کاربهره برداران و دستگاههای اجرایی نظارتی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: آلودگیهای این منطقه محدود به واحدهای دامی و صنعتی و کشتارگاهها نیست بلکه جریان فاضلابهای شهری در این حوزه از دیگر دلایل اصلی آلودگی آب و خاک و طبیعت و هواست و شرکت آب و فاضلاب استان تهران در این خصوص تابحال کوتاهی کرده و می بایست با فوریت و جدیت نسبت به جمع آوری فاضلابهای جاری در منطقه و ساماندهی آنها اقدام کند.

شافعی در رابطه با فاضلاب شهرستانهای بهارستان، رباط کریم، واوان نیز گفت: جاری بودن فاضلابهای این شهرها یک فاجعه زیست محیطی است آنچه که ما در این جغرافیا مشاهده میکنیم قلب انسان را به درد می آورد. چگونه می توان پذیرفت که در کنار ام القرای اسلامی فاضلابهای خانگی در شهرها جاری باشند این آبهای کثیف و آلوده عرصه طبیعی منطقه را به فساد و آلودگی کشیده است. عده ای کشاورزی کنند، عده‌ای دیگر دام و حیوانات خود را سیراب کنند و محصولات زراعی و دامی آنها را مردم عزیز منطقه مصرف کنند؟

معاون سازمان محیط زیست تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نمیتواند از این خطاها چشم پوشی کند.

وی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران خواست که تکمیل تصفیه خانه فاضلاب واوان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و از وزیر نیرو نیز درخواست کرد که شخصاً از منطقه بازدید کند تا به عمق گرفتاریهای منطقه بیشتر پی ببرد و دستورات لازم را صادر کند.

وی در پایان یادآور شد: برای کمک به حل این معضلات با دستور رئیس محترم جمهور امسال ۷۰ میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان برنامه وبودجه تخصیص داده شده است ولی این اعتبار کافی نیست و لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات بیشتری برای رفع آلایندگی ها و آلودگی های منطقه اختصاص دهد.