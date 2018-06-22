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۱ تیر ۱۳۹۷، ۹:۵۱

انبار پارچه قاچاق در گناوه کشف شد

انبار پارچه قاچاق در گناوه کشف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از کشف انبار دپو پارچه قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ حسین احمدی اظهار داشت: در راستای تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و تمرکز بر کشف انبارهای دپو کالا، ماموران پلیس آگاهی شهرستان گناوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و شبانه روزی انبار بزرگ دپو پارچه قاچاق را شناسایی کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، اکیپی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام و در بازرسی از محل، ۲ هزار طاقه پارچه فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به پلمب انبار مذکور و دستگیری یک قاچاقچی در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد مطلب 4327246

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