انبار پارچه قاچاق در گناوه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ حسین احمدی اظهار داشت: در راستای تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و تمرکز بر کشف انبارهای دپو کالا، ماموران پلیس آگاهی شهرستان گناوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و شبانه روزی انبار بزرگ دپو پارچه قاچاق را شناسایی کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، اکیپی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام و در بازرسی از محل، ۲ هزار طاقه پارچه فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به پلمب انبار مذکور و دستگیری یک قاچاقچی در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند.