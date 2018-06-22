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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

فرستاده سازمان ملل در یمن:

رایزنی‌ها برای ممانعت از افزایش تنش‌ها در «الحدیده» ادامه می‌یابد

رایزنی‌ها برای ممانعت از افزایش تنش‌ها در «الحدیده» ادامه می‌یابد

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در یمن اعلام کرد که رایزنی های وی با طرف های مختلف برای ممانعت از تشدید تنش‌ها در شهر الحدیده ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در یمن در سخنانی گفت که رایزنی های وی با طرف های مختلف برای ممانعت از تشدید تنش‌ها در شهر الحدیده ادامه خواهد یافت. 

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: نگرانی من از آن جهت است که ممکن است افزایش تنش ها در الحدیده پیامدهای وخیم انسانی و سیاسی به دنبال داشته باشد. 

وی همچنین راهکار سیاسی را بهترین راه حل برون رفت از بحران یمن معرفی کرد.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن همچنین نسبت به وضعیت ناگوار کودکان یمنی در الحدیده در صورت تشدید تنش ها ابراز نگرانی کرد.

کد مطلب 4327253

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