ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به اوضاع صدها هزار یمنی در الحدیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، لیز گراندی، هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل تاکید کرد که حملات نظامی علیه شهر الحدیده یمن پیامدهای منفی بر زندگی صدها هزار تن از غیر نظامیان این منطقه دارد.

وی در ادامه افزود: ما به شدت نسبت به اوضاع این منطقه نگران هستیم چرا که شهر الحدیده حتی قبل از این حمله شرایط بسیار بدی داشت.

گراندی تاکید کرد: کارمندهای سازمان ملل به توزیع کمک های بشر دوستانه در میان ساکنان الحدیده ادامه می دهند. ما شاهد کمبود سوخت برای راه اندازی سیستم آب و فاضلاب و بیمارستانهای شهر هستیم.

وی افزود: حمله به الحدیده باعث شده تا زندگی ۱۰۰ هزار کودک یمنی به خطر بیافتد.

حمله ائتلاف متجاوز سعودی به الحدیده یمن برای به دست گرفتن کنترل بندر استراتژیک آن تاکنون قربانیان زیادی برجای گذاشته است.