مجوز ساخت به مجتمع های تجاری در شمال تهران داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله تاجیک اسماعیلی پیش از ظهر جمعه در جمع شورایاران و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تهران در خصوص بیست و پنجمین همایش «تهران امید دارد» گفت: این همایش با هدف بررسی مجتمع های تجاری چند منظوره و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی شهروندان برگزار شد.

وی گفت: مجتمع های تجاری متعددی در شهر تهران در حال ساخت و یا فعالیت است که بدون بررسی پیوست های اجتماعی و مطالبات محلی احداث شده و زندگی ساکنان مناطق همجوار را دچار اختلال کرده اند و دیگر نمی توان با آن ها مقابله کرد اما می توان جلوی ادامه این روند را گرفت.

شهردار منطقه یک تهران جلوگیری از صدور مجوز برای ساخت مجتمع های تجاری را یکی از مهم ترین اقدامات مقابله با این روند در شمال تهران دانست و گفت: کاری که در منطقه یک انجام داده ایم این است که به هیچ مجتمع تجاری دیگری، مجوز ساخت در این منطقه را نداده و نمی دهیم، تا شمیران بیش از پیش دچار تخریب و نابسامانی نشود.

تاجیک اسماعیلی اضافه کرد: هدف مدیریت شهرداری منطقه یک آرام سازی منطقه است و تمام سعی مسئولین آن بر این است که در حد مقدورات و قوانین از تخریب بیشتر این منطقه جلوگیری کنند.

شهردار منطقه یک تهران ساخت پارکینگ های طبقاتی را یکی از راهکار های پر منفعت برای سرمایه گذاری در این منطقه دانست و گفت: با توجه به قیمت بالای پارکینگ در این منطقه سرمایه گذاری برای ساخت پارکینگ های طبقاتی می تواند هم برای سازنده منفعت بالایی داشته باشد و هم مشکلات ترافیکی منطقه را حل کند که هنوز سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان در این زمینه توجیه نیستند.

وی صدور مجوز های ساختمانی را تابع مصوبه ها و دستورالعمل های ابلاغی شهرداری تهران دانست و گفت: اگر کسی درخواست ساخت داشته باشد شهرداری موظف است طبق قوانین به مالک مجوز بدهد، اما می تواند مجوزها را بهینه کند به طور مثال سطح اشغال را کم و در ازای آن طبقات را افزایش دهد تا از تخریب شمیران جلوگیری شود.

تاجیک اسماعیلی توسعه خط مترو و اتصال آن به تجریش و ادامه آن تا میدان ولیعصر (عج) را از دیگر راهکار های سامان دهی ترافیکی محله دانست که در برنامه های اجرایی قرار دارد.