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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

رشد امسال شاخص بورس دو رقمی شد

رشد امسال شاخص بورس دو رقمی شد

از ابتدای سال تاکنون و در مدت ۵۵ روز معاملاتی، شاخص بورس ۱۲ هزار و ۵۸۳ واحد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،  از ابتدای سال تاکنون در مدت ۵۵ روز معاملاتی، تعداد ۵۸میلیارد و ۵۵۵ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۱۵۶ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۲۹ دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۳۵ میلیارد و ۹۷۴ میلیون سهم به ارزش ۷۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد ریال در یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۶۷۰ نوبت در بازار اول؛ ۲۱ میلیارد و ۶۰۸ میلیون سهم به ارزش ۴۹ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال در یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۲۴۷ نوبت در بازار دوم؛ ۲۶ میلیون سهم به ارزش ۲۵ هزار و ۹۹ میلیارد ریال در ۸۱۸۸ نوبت در بازار بدهی؛ ۲۰۰هزار سهم به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در ۴۸۵ نوبت در بازار مشتقه و ۹۴۷ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۹ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال در ۴۵ هزار و ۳۹ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶ هزار و ۲۸۹ واحد آغاز کرده است تا کنون به رقم ۱۰۸ هزار و ۸۷۲ واحد رسید که حکایت از ثبت رشد ۱۲ هزار و ۵۸۳ واحدی و افزایش ۱۳.۱ درصدی دارد. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۱ هزار و ۴۸۲ واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۳۱ هزار و ۳۹۶ واحد افزایش مواجه شده‌اند.

کد مطلب 4327320

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