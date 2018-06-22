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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران امروز با افزایش آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص ۸۹ ، در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ امروز از ۸۰ به ۸۹ افزایش داشته و در شرایط سالم قرار دارد.

بر این اساس، در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۶۲ به ۶۸ افزایش و منوکسید کربن نیز از ۲۷ به ۲۲ دارای کاهش بوده است.

«شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد) (حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است».

کد مطلب 4327358
نورا حسینی

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