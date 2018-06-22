اصلاح و توسعه جاده روستای کرگان یک خواسته جدی مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ علی ملاحی پیش ازظهر جمعه در حضور استاندار هرمزگان که برای بازدید و بررسی مشکلات بندر کرگان به این منطقه رفته بود گفت: روستای کرگان در بخش بندزرک میناب از جمله نقاطی در کشور است که در انتخابات ریاست جمهوری با آراء بیش از ۹۰ درصدی به دکتر روحانی رای داده است اما برای حل مشکلات روستا کاستی هایی وجود دارد.

ملاحی بیان داشت: جاده کرگان یکی از مواردی است که برای مردم منطقه سرنوشت ساز بوده که باتوجه به اهمیت بندری بودن آن هر ساله بسیاری از جوانان جان خود را در جاده از دست می دهند.

امام جمعه بندر کرگان عنوان کرد: از استاندار هرمزگان در خواست می شود که موضوع جاده را یک موضوع مهم برای مردم این منطقه تلقی کند و برای حل آن پیگیریهای لازم را انجام دهد که با توجه به آینده منطقه، می تواند بندر کرگان را به منطقه گردشگری و صادراتی کالاها تبدیل کند.

ملاحی گفت: توسعه بندر کرگان به همت و نگاه استاندار بستگی دارد و از وی خواستاریم تا زمینه توسعه بندر کرگان را بیش از پیش مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.