به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج معزی که در نخستین نشست شورای مدیران معاونت فنی و عمرانی پس از تصدی سمت معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران سخن می گفت، سال ۹۷ را به لحاظ تامین منابع مالی و موانع اجرایی پروژه ها، برهه ای حساس دانست و در عین حال یادآور شد مشکلات موجود با اعمال جدیت، انضباط کاری و هم افزایی حاصل از هماهنگی تمام عوامل دست اندرکار، از میان برداشته می شوند.

وی با اشاره به بلاتکلیفی روند اجرای برخی از پروژه های عمرانی، بر ضرورت تعیین تکلیف این طرح ها در اسرع وقت تاکید کرد و در مورد آن دسته از پروژه هایی که قیمت تمام شده آنها هنوز محاسبه نشده است نیز گفت: استحصال فهرست قیمت تمام شده پروژه های عمرانی باید به عنوان یکی از اولویت های مهم اسنادی پیگیری شود.

در نشست شورای مدیران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، روند پیشرفت پروژه های در حال اجرای عمرانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و همچنین گزارش هایی از آخرین وضعیت پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی، طرح توسعه و ساماندهی محور شهری راه آهن تهران-تبریز (محور نیلوفری) و طرح احداث سوله های مدیریت بحران ارائه شد.