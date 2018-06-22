برنامه ریزی برای اسکان بیش از ۴ میلیون نفر در سواحل مکران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ثبت احوال هرمزگان، فرزاد افشاری نژاد در نخستین نشست شورای جمعیت هرمزگان گفت: پیش از اسکان جمعیت در ساحل و جزایر هرمزگان باید به الزامات آمایش سرزمین، میزان تراکم و دیگر عناصر کیفی و کمی توجه کرد.
افشاری نژاد با اشاره به سیاستهای کلی جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، افزود: در این نشست مقرر شد تا کمیتههای فرعی برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت در استان تشکیل شود.
وی تصریح کرد: اعضای شورا موظف هستند تا نظرات کارشناسی در مورد تعداد کمیتهها و نوع فعالیت کمیتهها را تا نشست بعدی ارائه دهند.
مدیرکل ثبت احوال هرمزگان اضافه کرد: سه بند از ۱۴ بند سیاستهای کلی جمعیت بصورت ویژه به استان اختصاص دارد .
افشاری نژاد اظهار کرد: هرمزگان با ۲.۳۹ صدم درصد نرخ رشد جمعیت دومین استان جوان کشور پس از سیستان و بلوچستان است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان نیز در این نشست گفت: هرگونه تصمیم گیری در زمینه جمعیت باید بر اساس اصول سیاست ورزی جمعیتی باشد.
در سیاست ورزی جمعیتی مجموعه و بستهای از خدمات آموزشی بهداشتی سلامت و رفاهی به شهروندان ارائه میشود.
اخلاقی پور خاطرنشان کرد: هرگونه سیاست افزایش جمعیتی باید بر اساس توجه به کیفیت زندگی میزان تراکم جمعیت و کنترل آسیبهای اجتماعی باشد.
وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب سیاست ورزی جمعیتی در هرمزگان اظهار کرد: میزان آسیبهای اجتماعی در استان رو به افزایش است و زنان سرپرست نیز آمار رو به رشدی دارند.
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