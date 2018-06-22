تاکید حجتی بر پشتیبانی همه جانبه از صنعت طیور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست با مدیران تشکل ها و فعالان صنعت طیور کشور، زیربخش دام و طیور را فعالیتی اقتصادی و با ارزش افزوده بالا عنوان کرد و با اشاره به این که تولیدات این زیر بخش از کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه است، اظهار داشت:نقش و اهمیت گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز در اقتصاد ملی، امنیت غذایی و معیشت مردم بی بدیل است و این در شرایط و زمان های کمبود برای مسئولین و آحاد جامعه ملموس می شود.

وی ادامه داد:وقتی اعلام می شود دو میلیون تن گوشت مرغ و یک میلیون تن تخم مرغ در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و به مصرف مردم می رسد و بخشی هم صادر می شود، شاید برای آحاد جامعه تمام ابعاد این ظرفیت مشخص نباشد، اما زمانی که این تولید با یک کسری ۱۰ درصدی به دلیل عواملی نظیر بیماری و... مواجه می شود (مانند شرایطی که در کسری تخم مرغ به دلیل آنفلوآنزای پرندگان ایجاد شد) نقش و اهمیت تولیدات داخلی عیان و مشخص می شود.

حجتی خاطرنشان کرد: همه ظرفیت های کشور برای تامین کسری ۱۰ درصدی تخم مرغ از طریق واردات با اعمال حداکثر حمایت ها از واردات این محصول به عمل آمد، ولی باز نتوانست خلا تولید داخلی را جبران کند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:تجربه مدیریت در فرآیند تامین و عرضه کسری تخم مرغ ناشی از آنفلوآنزای پرندگان، از طریق واردات نشان داده گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز اگر در داخل تولید نشوند و تامین آنها به اتکای تولید داخلی نباشد، محصولات وارداتی با ارز یارانه ای و انواع حمایت های دیگر باز بیشتر از قیمت داخلی به جامعه عرضه خواهد شد، بنابراین این محصولات باید در داخل تولید شوند.

وی با بیان این که خوشبختانه ظرفیت های بسیار بالایی در مدیریت، فناوری و صنعت دام و طیور در کشور ایجاد شده است، گفت:برای رفع موانع پیش روی این صنعت باید تولید، نهاده های مورد مصرف و بازار این محصولات به صورت هوشمند و دلسوزانه مدیریت شود.

حجتی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی حمایت های لازم را از مدیران تشکل های این صنعت برای اعمال مدیریت در این حوزه به عمل می آورد، تاکید کرد:ذرت، کنجاله سویا و سایر خوراک مورد نیاز این صنعت باید توسط خود تولیدکنندگان مدیریت و تامین و تدارک شود.

وی افزود:ذرت به عنوان کالایی اساسی و واسطه ای در تولید مرغ و تخم مرغ به دلیل آب بر بودن، باید از طریق واردات تامین شود و این نهاده ضروری تولید باید با نگاه و رویکرد تجاری و اقتصادی منصفانه و فایده ملی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و در این مسیر، بهترین گزینه، تامین و واردات آن توسط تشکل های تولید است.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد:مدیران و دستگاه های تابعه وزارت جهاد کشاورزی باید همه پشتیبانی های فنی و مدیریتی را از صنعت طیور انجام دهند تا مشکلات پیش روی آنها رفع شده و تولیدکنندگان دغدغه تولید نداشته باشند.

براساس این گزارش، مدیران تشکل ها و فعالان صنعت طیور کشور در نشست با وزیر جهاد کشاورزی که حدود سه ساعت به طول انجامید، مسائل و مشکلات پیش روی تولید را با محمود حجتی مطرح کردند.

نارضایتی از عملکرد ستاد تنظیم بازار و بی توجهی به مشکلات تولیدکنندگان در مقایسه با دغدغه مصرف کنندگان، آسیب پذیری صنعت طیور، پایین بودن حاشیه سود فعالیت خالص تولید در مقایسه با سایر فعالیت های مرتبط با این صنعت و نیز کاستن از مداخله دستگاه های دولتی در امور مربوط به بازار و بازرگانی این محصول از مهمترین خواسته های مدیران تشکل ها از وزیر جهاد کشاورزی بود که حجتی نیز برای تسریع و رفع مسائل مطرح شده، دستورات لازم را به مدیران این وزارتخانه ابلاغ کرد.