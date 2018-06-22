اوپک نیازی به تغییر توافق کاهش تولید نفت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، به خبرنگاران گفته است که اوپک لازم نیست توافق کاهش تولید را تغییر دهد.

از سوی دیگر، رویگردانی عربستان از سیاست کاهش تولید، نشست امروز اوپک را معرض این خطر قرار می دهد که بدون توافق به پایان برسد که از سال ۲۰۱۱ میلادی تا کنون بی سابقه است.

زنگنه تأکید کرد: اوپک هم اکنون نیز عرضه خود را بیش از میزان توافق پایین آورده است. زنگنه با اعلام این نکته، راهکاری برای حل اختلاف ها پیش رو می گذارد.

سخن زنگنه درست است و اوپک و متحدانش تولید خود را بسیار فراتر از توافق کاهش داده اند و طبق محاسبات بلومبرگ، پایبندی این سازمان به کاهش تولید در ماه مه، به ۱۶۲ درصد می رسیده است.

در حالی که اوپک توافق کرده بود تولید خود را نسبت به اکتبر ۲۰۱۶ تنها یک میلیون و ۱۷۶ هزار بشکه در روز کاهش دهد، میزان کاهش تولید این سازمان در ماه مه امسال به یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسید.

تا کنون تنها زنگنه پیشنهاد داده است که هر کشور به سطح تولید مورد تعهد خود بازگردد. البته بسیاری از کشورهایی که تولید خود را فراتر از توافق کاهش داده‌اند، امکان افزایش تولید را ندارند و پایبندی بیش از حد آنها، داوطلبانه نیست.