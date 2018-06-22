واجدیّتِ علم و تکنولوژی، به تسلط بر آن است، نه مصرف آن

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر گفتاری از آیت الله میرباقری است که در ادامه می خوانید؛
«نباید تصور شود که در دوره گذار میتوان به هر صورتی از علم و تکنولوژی موجود استفاده کرد، باید با مدل و برنامه خاص حرکت و اقدام کنیم. نباید تلقی عمومی این باشد که صنعت غرب، مثل موم در دست ماست. صنعت اگر آمد فرهنگ خودش را هم میآورد و اگر فرهنگش را نیاوَرَد بهرهوری از آن کاهش پیدا میکند.
از طرف دیگر، اینگونه هم نیست که ما مجبور به پذیرش روابط تکنولوژی باشیم، بلکه ما هم میتوانیم خودمان را بهنسبتی بر آن تحمیل کنیم. اگر مهندسی تکامل تکنولوژی براساس یک فرهنگ صحیح انجام گرفت، میتوان در نرمافزارها و مفاهیم حاکم بر تکنیک دست برد و آرامآرام تغییرات مورد نظر را در لایههای عمیقتر بهوجود آورد؛ آن وقت میتوان در مرحلهای ادعا کرد که این تکنولوژی مربوط به ما است وگرنه تکنولوژیای که منطق و فلسفه حاکم بر آن در اختیار ما نباشد، در اختیار ما نخواهد بود و ما فقط مصرفکننده خواهیم بود، نه صاحب و مالک و واجد آن.
واجدیت علم و تکنولوژی به تسلط بر آن است و نه مصرف آن. در این هنگام است که میتوان از علم و تکنولوژی عبور کرد و به تولید مورد نظر رسید. اشکال مهمی که به حوزههای دانشی برخی کشورها وارد است همین است که خودشان صاحب علم و تکنولوژی نیستند. آنها وقتی صاحب علم و تکنولوژی هستند که بر صفر تا صد تکنولوژی، مسلط باشند، حتی اگر آن را خودشان تولید نکرده باشند.»
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