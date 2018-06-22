۲۲۰ پناهجو در دریای مدیترانه غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با توجه به این آمار خواستار افزایش تلاشها برای نجات پناهجویان در دریا شده است.
این نهاد حقوق بشری سازمان ملل این آمار را با استناد به اظهارات پناهجویانی ارائه کرده که از حوادث دریایی روزهای اخیر جان سالم به در بردهاند.
گفته میشود از حدود صد سرنشین قایقی که روز سهشنبه غرق شده فقط پنج نفر زنده ماندهاند. در همین روز یک قایق بادی نیز دچار سانحه شده که از ۱۳۰ سرنشین آن هفتاد نفر غرق شدهاند.
سرنشینان قایق دیگری که روز چهارشنبه در نزدیکی سواحل لیبی غرق شده گفتهاند که نزدیک به پنجاه نفر از کسانی که در این قایق بودهاند جان خود را از دست دادهاند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار افزایش تلاشهای بینالمللی برای نجات پناهجویانی شده که در دریای مدیترانه و در مسیر رسیدن به اروپا دچار حادثه میشوند.
در همین حال گارد ساحلی ایتالیا مانع پهلو گرفتن کشتیهایی شده که به یاری پناهجویان حادثه دیده شتافتهاند. یکی از این کشتیها که حامل شماری از پناهجویان نجات یافته بوده، پس از چند روز بلاتکلیفی در آبهای ساحلی ایتالیا، به اجبار راهی بندر والنسیای اسپانیا شده است.
نهادهای غیردولتی امدادرسانی از دولت ایتالیا به خاطر خودداری از پذیرش کشتیهای حامل پناهجویان آسیبدیده در سواحل این کشور به شدت انتقاد کردهاند.
پاپ فرانسیس، روز پنجشنبه، ۳۱ خرداد، در مسیر بازگشت از سفر به ژنو با اشاره به بحثهای اخیر میان کشورهای اروپایی درباره پناهجویان، از این کشورها خواست در سیاستهای خود تجدید نظر کنند و با توجه به ظرفیتهای هر کشور پذیرای پناهندگان و مهاجران باشند.
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