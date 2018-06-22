استکبار جهانی از طریق مواد مخدر در پی به بردگی کشاندن جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی پیش از ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه پیشوا که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر انجام شد، طی سخنانی گفت: یکی از راه های ورود استعمار و استکبار جهانی سست کردن اراده ملت ها و تضعیف و تخریب بنیه دفاعی و تمامیت ارضی یک کشور بوده که در دست نیروهای فعال آن کشور است.

وی افزود: وقتی قشر جوان جامعه درگیر مواد مخدر شود در واقع اقتصاد، اخلاق، باور، توسعه و زندگی آن جامعه با خطر روبرو می شود.

فرماندار پیشوا اضافه کرد: استکبار جهانی به دنبال به بردگی کشیدن فرزندان این آب و خاک است و باید مراقب باشیم، جوانی که روزی در جبهه های جنگ در دفاع از مملکت روی مین می رفت و در راه دفاع از وطن قطعه قطعه می شد امروز نباید بگذاریم به وسیله مواد مخدر قطعه قطعه استکبار شود.

محمدی اضافه کرد: نظام اسلامی یک نظام مردم سالار است و هیج کاری بدون حضور، رأی و نظر مردم ماندگار و استوار نخواهد بود.

رییس شورای مبارزه با مواد مخدر پیشوا گفت: شهرستان پیشوا به هیچ منبع آب جاری متصل نیست و تمامی آب شرب و کشاورزی آن از طریق چاه ها استحصال می شود که با توجه به کاهش آب چاه ها باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم.