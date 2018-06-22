به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل‌محمدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و نام‌گذاری این رویداد به‌عنوان هفته قوه قضائیه، افزود: ۷۷ هزار و ۸۸ فقره در سال ۹۵ و ۸۵ هزار و ۱۵۹ پرونده در سال گذشته آمار خالص پرونده‌های دادگستری استان زنجان بوده است.

وی با بیان اینکه هرچقدر که شاهد کاهش پرونده‌های قضایی در کشور باشیم، این خود حاکی از وجود مردمانی متدین و پایبند به موازین قرآنی و دینی است، تصریح کرد: یکی از ضرورت‌هایی که امروز باید در جامعه نهادینه شود و بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمندیم، نهادینه شدن وحدت در جامعه است و جاری شدن وحدت می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را در حوزه قضایی بگیرد.

گل محمدی با اشاره به پرونده‌های رسیده به دادگستری زنجان در دو سال گذشته، یادآور شد: طبق آمار در سال ۱۳۹۵ کل پرونده‌هایی که در دادگستری رسیدگی شده است ۲۰۸ هزار و ۴۶۸ فقره پرونده بوده که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۷۶ فقره در دادسرا و دادگاه‌ها و ۷۱ هزار و ۳۹۲ فقره در شوراهای حل‌اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه مجموع تعداد پرنده‌های رسیدگی شده در سال ۹۶، تعداد ۲۱۲ هزار و ۳۴۳ فقره بود، افزود: تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری ۸ درصد رشد یافته که از این تعداد ۱۴۸ هزار و ۶ فقره در دادسراها و دادگاه‌ها و ۶۴ هزار و ۳۳۷ فقره در شوراهای حل اختلاف بررسی شده است.

گل‌محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر در جامعه‌ای آرامش باشد مطمئنا دادگستری‌های ما کم رفت و آمد خواهد بود، افزود: در جامعه‌ای که تهمت، افترا و خیانت افزایش یابد، مطمئنا صداقت و درستی و صمیمیت کاهش می‌یابد، از این رو افزایش سعه‌صدر و درک متقابل می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند که خوشبختانه استان زنجان در مقایسه با سایر استان‌ها از نظر تعداد پرونده و تعداد زندانی نسبت به جمعیت جزو استان‌های خوب کشور است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: ترک نفقه، کلاهبرداری، افترا، تهمت و درگیری‌های لفظی، نگهداری موادمخدر، تخریب، تهدید، تصادف، صدمات بدنی، سرقت و ضرب و جرح عمدی ۱۰ جرم اول در استان زنجان است.