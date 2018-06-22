  1. استانها
  2. البرز
۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش اعلام کرد:

مشارکت ۵۰۰۰ نفر در طرح پاکداشت طبیعت/جاده چالوس جانی دوباره گرفت

مشارکت ۵۰۰۰ نفر در طرح پاکداشت طبیعت/جاده چالوس جانی دوباره گرفت

کرج - مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش از مشارکت پنج هزار نفری مردم در طرح پاکداشت طبیعت جاده چالوس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین آل اسحاق ظهر جمعه در همایش پاکداشت محیط‌زیست که در مسیر گردشگری کرج - چالوس برگزار شد، فعالیت در حوزه اشتغال جوانان را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ورزش اعلام کرد و گفت: توسعه اشتغال از طرح‌های ملی وزارت ورزش است.

وی در ادامه بابیان اینکه اشتغال از مسائل لازم و موردنیاز کشور به شمار می‌رود، افزود: وزارت ورزش و جوانان اقداماتی برای ارائه تسهیلات اشتغال با سود کم انجام داده است.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه برخی استان ها بیش از ۳۰ درصد این تسهیلات را جذب و در حوزه اشتغال هزینه کرده اند، تاکید کرد: طبق اقدامات انجام‌شده امیدواریم مسیر اشتغال را به سمت حوزه‌های گردشگری پیش ببریم.

آل اسحاق از اجرای طرح‌هایی برای ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری تبریز خبر داد و افزود: این طرح تا پایان سال جاری تکمیل و برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

وی هدف اصلی وزارت ورزش را توسعه اشتغال در همه استان های کشور اعلام کرد و گفت: در راستای ایجاد اشتغال از هیچ تلاشی فروگذار نیستیم.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش بابیان اینکه استان البرز در برگزاری برنامه‌های هفته جوان به عنوان استان برتر کشور انتخاب شد، این استان را پایلوت برگزاری برنامه‌های بزرگ کشوری برشمرد و گفت: حمایت از استارت آپ ها در استان البرز از جمله برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان است.

آل اسحاق با اشاره به اینکه استان البرز به دلیل وجود جوانان فعال و خوب ظرفیت برگزاری برنامه‌های مهم کشوری در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست و ورزش را دارد، خاطرنشان کرد: سطح دانش و مشارکت جوانان البرزی در برنامه‌های این استان بالاست و موجب شده که البرز به عنوان استان برتر کشور در عرصه‌های فرهنگی و ورزشی مطرح شود.

وی برگزاری طرح پاکداشت طبیعت را مهم برشمرد و افزود: اگر دیگر استان های کشور مانند استان البرز با جمعیت ۵ هزار نفری در این همایش شرکت کنند، شاهد کشوری شدن طرح پاکداشت طبیعت خواهیم بود.

به گفته مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش استان البرز از همه ظرفیت‌های خود برای برگزاری برنامه‌های استانی استفاده می‌کند و برگزاری این برنامه با جمعیت بیش از ۵ هزار نفر این مهم را ثابت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح پاکداشت طبیعت با حضور بسیاری مردم، دوستداران طبیعت و محیط‌زیست امروز یکم تیرماه در مسیر گردشگری چالوس برگزار شد، به گفته مسئولان حاضر در این مراسم محور توریستی کرج - چالوس با اجرای این طرح جانی دوباره به خود گرفت.

کد مطلب 4327441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها