مشارکت ۵۰۰۰ نفر در طرح پاکداشت طبیعت/جاده چالوس جانی دوباره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین آل اسحاق ظهر جمعه در همایش پاکداشت محیطزیست که در مسیر گردشگری کرج - چالوس برگزار شد، فعالیت در حوزه اشتغال جوانان را یکی از مهمترین برنامههای وزارت ورزش اعلام کرد و گفت: توسعه اشتغال از طرحهای ملی وزارت ورزش است.
وی در ادامه بابیان اینکه اشتغال از مسائل لازم و موردنیاز کشور به شمار میرود، افزود: وزارت ورزش و جوانان اقداماتی برای ارائه تسهیلات اشتغال با سود کم انجام داده است.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه برخی استان ها بیش از ۳۰ درصد این تسهیلات را جذب و در حوزه اشتغال هزینه کرده اند، تاکید کرد: طبق اقدامات انجامشده امیدواریم مسیر اشتغال را به سمت حوزههای گردشگری پیش ببریم.
آل اسحاق از اجرای طرحهایی برای ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری تبریز خبر داد و افزود: این طرح تا پایان سال جاری تکمیل و برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد میشود.
وی هدف اصلی وزارت ورزش را توسعه اشتغال در همه استان های کشور اعلام کرد و گفت: در راستای ایجاد اشتغال از هیچ تلاشی فروگذار نیستیم.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش بابیان اینکه استان البرز در برگزاری برنامههای هفته جوان به عنوان استان برتر کشور انتخاب شد، این استان را پایلوت برگزاری برنامههای بزرگ کشوری برشمرد و گفت: حمایت از استارت آپ ها در استان البرز از جمله برنامههای وزارت ورزش و جوانان است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه استان البرز به دلیل وجود جوانان فعال و خوب ظرفیت برگزاری برنامههای مهم کشوری در حوزههای مختلف محیطزیست و ورزش را دارد، خاطرنشان کرد: سطح دانش و مشارکت جوانان البرزی در برنامههای این استان بالاست و موجب شده که البرز به عنوان استان برتر کشور در عرصههای فرهنگی و ورزشی مطرح شود.
وی برگزاری طرح پاکداشت طبیعت را مهم برشمرد و افزود: اگر دیگر استان های کشور مانند استان البرز با جمعیت ۵ هزار نفری در این همایش شرکت کنند، شاهد کشوری شدن طرح پاکداشت طبیعت خواهیم بود.
به گفته مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش استان البرز از همه ظرفیتهای خود برای برگزاری برنامههای استانی استفاده میکند و برگزاری این برنامه با جمعیت بیش از ۵ هزار نفر این مهم را ثابت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح پاکداشت طبیعت با حضور بسیاری مردم، دوستداران طبیعت و محیطزیست امروز یکم تیرماه در مسیر گردشگری چالوس برگزار شد، به گفته مسئولان حاضر در این مراسم محور توریستی کرج - چالوس با اجرای این طرح جانی دوباره به خود گرفت.
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