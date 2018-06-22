ما در حال آماده سازی چیزی هستیم/احتمال رسیدن به توافق

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری های خارجی این جمله وزیر نفت کشورمان را دقایقی قبل به تیتر یک خروجی اقتصادی خود تبدیل کردند و این جمله زنگنه را به این معنا تلقی کردند که احتمال توافق برای افزایش تولید وجود دارد.

در همین ارتباط خبرگزاری رویترز با مخابره این جمله زنگنه نوشت: پس از این که مصرف‌کنندگان بزرگ نفت در مورد اختلال در عرضه هشدار دادند، به نظر می‌رسد عربستان سعودی توانسته ایران را به همکاری راضی کند.

رویترز نوشت: بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، پس از دیدار با وزیر انرژی عربستان سعودی خالد الفالح قبل از مذاکرات اوپک، به خبرنگاران گفت: ما درحال آماده‌سازی (پختن) چیزی هستیم.

ایران، سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، تا به حال بزرگترین مانع برای رسیدن به توافق افزایش تولید بوده است و از اعضای اوپک خواسته است به فشارهای رییس‌جمهور آمریکا برای افزایش تولید اعتنا نکنند.

پیش از این زنگنه در اظهارات خود راه را برای رسیدن به یک توافق باز گذاشته بود. او گفت اعضای اوپک که در ماه‌های اخیر تولید خود را بیش از حد تعیین‌شده کاهش داده بودند باید به سهمیه‌های خود پایبند باشند. این در عمل به معنای تقویت متوسط تولید از سوی تولیدکنندگانی مانند عربستان است که به صورت داوطلبانه بیش از حد مورد توافق تولید خود را کاهش داده‌اند.

زنگنه اعلام کرد که درصورتی که اوپک به التزام منظم به توافق بازگردد، این گروه تولید خود را حدود ۴۶۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش خواهد داد.