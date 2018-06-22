به گزارش خبرنگار مهر، سردار نصرتالله سیف ظهر جمعه در همایش معتمدین و سران ایلات و طوایف استان سمنان و شورای وحدت اقوام و مذاهب در شهمیرزاد ضمن بیان اینکه برخی مسئولان مشکلات عشایر را احساس نمیکنند درنتیجه به کاستیها و کمبودهایشان نیز بیتوجه هستند، تأکید کرد: تأمین علوفه موردنیاز عشایر بهمثابه یکی از مهمترین مطالبات این قشر زحمتکش در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه عشایر کسری از گوشت و لبنیات کشور را تولید میکنند و نادیده گرفتن آنها اشتباهی بزرگ است، افزود: مسئولان باید مشکلات عشایر را از نزدیک لمس کنند تا بتوانند گامی مؤثر در راستای رفع آن بردارند لذا ما معتقد هستیم که مسئولان از پشت میز و زیر کولرهای پرقدرت خنککننده هوای تابستان نمیتوانند مشکلات را لمس کنند.
مقام معظم رهبری به عشایر اعتماد ویژهای دارند
رئیس سازمان بسیج عشایری کشور، گفت: مقام معظم رهبری به عشایر اعتماد ویژهای دارند و این امر را در بیاناتشان بهخصوص در دیدار با عشایر تأکید میفرمایند لذا از مسئولان نیز توقع داریم این نگاه را درک کرده و برای رفع مشکلات عشایر بکوشند.
سیف بابیان اینکه مسئولان باید وکیل عشایر باشند، تأکید کرد: انتظار ما این است که مسئولان برای رفع مشکلات آنها همواره پیشقدم بوده و پیش از آنکه این قشر برای بیان مطالباتشان مراجعه کنند، مسئولان به نزد آنها بروند.
وی افزود: دامپزشکی مهمترین نهادی است که در راستای رفع بسیاری از مشکلات عشایر نقش دارند که در این راستا مشکلات عدیدهای برای عشایر سطح کشور وجود دارد هرچند خوشبختانه با نگاه مثبت مسئولان این دست معضلات در استان سمنان کمرنگتر از سایر نقاط کشور است.
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