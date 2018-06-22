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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

رویترز به نقل از منابع اگاه خبر داد؛

ایران: باید در بیانیه پایانی به تاثیر تحریم‌های آمریکا اشاره شود

ایران: باید در بیانیه پایانی به تاثیر تحریم‌های آمریکا اشاره شود

منابع آگاه اعلام کردند که ایران از اوپک خواسته است تا در بیانیه پایانی این گروه به تحریم‌های آمریکا هم اشاره شود. تهران دلیل افزایش اخیر قیمت‌ها را اقدامات آمریکا می‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز به نقل از منابع آگاه در اوپک خبر داد که ایران از اوپک خواسته است تا در بیانیه پایانی این گروه به تحریم‌های آمریکا هم اشاره شود. تهران دلیل افزایش اخیر قیمت‌ها را اقدامات آمریکا می‌داند.

زنگنه روز جمعه گفت که اوپک ساختار توافق کنونی را تغییر خواهد داد اما توضیح بیشتری ارائه نکرد.

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان گفت افزایش واقعی تولید نفت، کمتر از رقم ۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود که این به معنای آن است که همچنان امکان توافق و سازش با ایران وجود دارد. او گفت اوپک دوباره در ماه سپتامبر دیدار می‌کند تا توافق را اصلاح کند.

کد مطلب 4327464

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