به گزارش خبرنگار مهر، رویترز به نقل از منابع آگاه در اوپک خبر داد که ایران از اوپک خواسته است تا در بیانیه پایانی این گروه به تحریم‌های آمریکا هم اشاره شود. تهران دلیل افزایش اخیر قیمت‌ها را اقدامات آمریکا می‌داند.

زنگنه روز جمعه گفت که اوپک ساختار توافق کنونی را تغییر خواهد داد اما توضیح بیشتری ارائه نکرد.

خالد الفالح وزیر انرژی عربستان گفت افزایش واقعی تولید نفت، کمتر از رقم ۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود که این به معنای آن است که همچنان امکان توافق و سازش با ایران وجود دارد. او گفت اوپک دوباره در ماه سپتامبر دیدار می‌کند تا توافق را اصلاح کند.