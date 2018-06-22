پیشنهاد مذاکره مستقیم با ترامپ بی شرمانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سیدابوالقاسم میراحمدی در خطبه های نماز جمعه امروز شهر قدس پس از سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه با اشاره به سال روز به شهادت رساندن شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره) به دست منافقین یادآور شد: منافقین در کشور مرتکب جنایات بسیاری شدند و امروز در دامن مدعیان حقوق بشر محافظت و تربیت می شوند.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: زیر سؤال بردن قوه قضاییه در یک کشور، نقطه شروع فساد در آن کشور است، همه موظف‏ند پیکره قوه قضاییه را به رسمیت بشناسند، ملاحظه کنند و آن‏ را زیر سؤال نبرند، اگر قوه قضاییه زیر سؤال برود، هر مجرمی می تواند با دستاویزی از بار مؤاخذه و محاکمه فرار کند و دیگر نمی شود، کسی را تعقیب کرد.

عده ای در کمال بی شرمی مذاکره مستقیم با ترامپ را مطرح می کنند

خطیب جمعه قدس افزود: بنابراین در مقابل حکم دادگاه همه باید تسلیم باشند.

میراحمدی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری که بعد از دیدار با رهبر کره شمالی داشت گفت: وی بدون اشاره به خروج آمریکا از برجام نسبت به آن چه بازگشت ایران به پای میز مذاکره خواند، ابراز امیدواری کرد، که چند روز پس از این اظهارات ترامپ، در روزهای اخیر نامه‏ ای مشترک از افراد خائن و وطن فروش در داخل کشور منتشر شد، که در آن موضوع مذاکره مستقیم با ترامپ در کمال بی شرمی مطرح شده است.

وی گفت: این نامه شباهت بسیار زیادی به طومار نمایندگان مجلس ششم به رهبری دارد، طوماری که به جام زهر مشهور شد، مجلس ششم نماد بی‏ اعتنایی به مردم در ازای اولویت قرار دادن خواسته‏ های چند گروهک بود و تا مرز برخی خیانت‏ های بزرگ نظیر انتشار نامه جام زهر و لزوم تسلیم در برابر آمریکا، تحصن و تهدید به استعفاء پیش رفت.

صهیونیست ها در طول یک ماه ۱۸۰ فلسطینی را به شهادت رساندند

امام جمعه قدس تاکید کرد: در مجلس ششم تعدادی از نمایندگان به رهبری نامه نوشتند و مدعی شدند که قبل از این که استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید جام زهر را نوشید و با آمریکا مذاکره کرد،که امروز نام و نشانی از آن افراد نیست.

وی سپس به جنایات صهیونیست ها اشاره کرد و افزود: مدعیان حقوق بشر در این جنایات کجا هستند، که صهیونیست ها چنین جنایاتی را در حق مردم مظلوم فلسطین روا می دارند، در طول یک ماه صهیونیست ها ۱۸۰ نفر را در فلسطین به شهادت رساندند و صدایی غیر از جمهوری اسلامی ایران و بعضی از مردان بزرگ در جهان شنیده نشد.

خطیب جمعه قدس ادامه داد: باید مسلمانان با تمام قدرت و قوّت در مقابل اجانب بایستند و روز قدس یکی از آن جلوه‏ های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسلام است که باید تمام مسلمین جهان با هم متحد شوند.