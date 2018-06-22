به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید منتصر هاشمی ظهر امروز در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر چمران با اشاره به سالروز قبور ائمه بقیع توسط وهابیون اظهار کرد: این فرقه منحرف سیاسی با فتواهای خود بلای جان تمام مسلمانان و ریشه و اساس تشکیل داعش و تکفیری و سلفیت و النصره شدهاند.
وی افزود: وهابیت از روز تاسیس مأموریتی جز تفرقهافکنی و از بین بردن اسلام نداشته و به بهانه توحید تمام مظاهر توحید و اسلام را نابود کردهاند. دیروز این تفکر آن جسارتهای بیمانند را بر نمادهای اصیل اسلام یعنی قبور ائمه اطهار در بقیع و کربلا و دیگر شخصیتهای بزرگ اسلام و مکانهای مقدس را روا داشت، امروز همان تفکر در یمن مسلمانکشی به راه انداخته است. تکلیف امت اسلامی است که جلوی این تفکر بایستد و اعلام انزجار کند.
خطیب جمعه شهر چمران متذکر شد: البته همانطور که رهبر معظم انقلاب در مورد نظام جمهوری اسلامی فرمودند در مورد ملت مقاوم یمن صادق است و آن تعبیر مظلوم مقتدر است. با وجود گزارشهایی که از مظلومیت یمن داده میشود اما کاملتر و صحیحتر این است که یمن امروز مقتدر است که توانسته چند سال جلوی صهیونیستها و آل سعود و امارات و دیگر همپیمانان آنان بایستد.
وی بیان کرد: این روزها هنوز استان الحدیده غیر از دو شهر آن در دست نیروهای مقاومت یمن است، کشته شدن ۵۰۰ مزدور سعودی در طول یک هفته و به ویژه اتحاد مذاهب دیگر که اکثریت با اهل سنت شافعی است و عدم وجود جنگ داخلی در طول این مدت طولانی و حضور گسترده یمنیها در روز قدس و تاکید بر ریشهکن شدن رژیم صهیونیستی و اعلام آمادگی برای مبارزه با این رژیم سفاک دستاورد بزرگ انصار الله و نشان دهنده اقتدار آنان است.
هاشمی گفت: ما با محکومیت شدید جنایتهای آل سعود و ضرورت دخالت حقوق بشر و کشورهای اسلامی در این مورد، این فجایع را که مدتش کوتاه است سبب اضمحلال و نابودی آل سعود و عزت و استقلال انصار الله و ملت مقاوم یمن میدانیم و این وعده تخلف ناپذیر و سنت الهی است.
امام جمعه شهر چمران در ادامه به موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم FATF ، اشاره کرد و گفت: این الحاقیه گرفتاریهای فراوان و پذیرش تحریم ظالمانه را برای ملت ایجاد خواهد کرد. باتوجه به سیاستهای آمریکا و غرب در برجام و همچنین گفته صریح آنان مبنی بر اینکه این معاهده را برای فشار بر ایران پیش شرط برجام اروپایی قرار دادهاند معلوم است سیاستهای ظالمانه را پیش گرفتهاند.
وی تصریح کرد: با قبول این الحاقیه نباید با حزبالله و انصار الله و حماس ارتباط داشته باشیم در مقابل آمریکا، صهیونیست وآل سعود و همپیمانان آنان خط مقاومت را نابود کنند و سپس به دنبال نابودی ایران باشند. قبول الحاقیه پیامدهای ننگین فراوانی دارد از جمله خود تحریمی مثل تحریم سپاه و سایر نهادهای انقلابی اما بدانند تصویب الحاقیه FATF خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد.
هاشمی تأکید کرد: غضب خدا و پیغمبر و ملت غیور ایران شامل حال کسی خواهد بود که امضایی زیر این الحاقیه و معاهده خائنانه داشته باشد. از دولت و همچنین مجلس انتظار میرود که از برجام درس عبرت بگیرند و زمان و اعتبار و هزینه مادی و معنوی برای این الحاقیه صرف نکنند و به جای آن وقت خود را برای حل مشکلات مردم و اقتصاد داخلی بگذارند.
خطیب جمعه شهر چمران در فراز دیگری از خطبهها با گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: یاد آیتالله بهشتی و ۷۲ یار امام که هفتم تیر به دست منافقان کوردل در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند را گرامی میداریم و روز قضاییه را به تمام قضات و کارکنان این قوه و ادارات دادگستری تبریک میگوییم. همچنین یاد شهید دکتر مصطفی چمران این شهید عارف را گرامی میداریم، تمام مسئولان شهرستان را به مطالعه سیره این شهید سفارش میکنم که با تمام وجود و با عشق خود را به خدمت به مردم وقف کرده بود.
وی در ادامه به زمزمههای موجود در مورد تجزیه شهرستان بندر ماهشهر اشاره کرد و گفت: بنده بارها از همین تریبون با این موضوع اعلام مخالفت کردم و تجزیه شهرستان نتیجهای جز افزایش محرومیتهای بیشتر برای ساکنان سه شهر و روستاهای شهرستان ندارد. مردم این شهرستان دنبال رفع محرومیتها و بهرهوری از امکانات منطقه هستند نه ایجاد شهرستانها.
هاشمی بیان کرد: مردم این شهرستان از مسئولان استانی و کشوری این انتظار را دارند که امتیازات این شهرستان و محرومیت منطقه را در نظر بگیرند و منصفانه به قضیه نگاه کنند. انتظار میرود شهرستان بندر ماهشهر به فرمانداری ویژه و همچنین به منطقه آزاد تبدیل شود. به دلیل اینکه بندر ماهشهر از شهرستانهای با سابقه استان است و با وجود دارا بودن غنیترین امکانات اما در عین حال محرومیتها فراوانی دارد.
امام جمعه شهر چمران در پایان گفت: موقعیت و برتری جغرافیایی نسبت به سایر شهرستانها، دسترسی به خلیج فارس، وجود بندر صادراتی، کشاورزی، صنایع پتروشیمی و جمعیت ۳۰۰ هزار نفری، زمینه لازم برای تبدیل این شهرستان به منطقه آزاد با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن فراهم کرده است که امید میرود نسبت به این مهم توجه ویژه شود.
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