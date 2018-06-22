وضو گرفتن با آب ماهشهر اشکال ندارد/ سخنانم تحریف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته این شهرستان با گرامیداشت هفتم تیر و هفته قوه قضائیه اظهار کرد: قوه قضائیه یکی از ارکان نظام است که بعضی اوقات به صورت سازمانیافته مورد تهاجم ضد انقلاب و دشمنان نظام از داخل و خارج قرار میگیرد.
وی افزود: این قوه وظایف بسیار سنگینی دارد و مردم نیز انتظارات زیادی به ویژه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند. اقتصاد ما بیمار است و بستر مناسبی برای فعالیت مفسدان و سوداگران دارد و میطلبد قضات ما هوشیاری زیادی در برابر این افراد داشته باشند و اجازه ندهند مفسدان فیالارض از نقاط ضعفی که سیستم اقتصادی ما دارد به راحتی سوءاستفاده نکنند.
خطیب جمعه بندر ماهشهر در ادامه با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و با این آفت خانمانسوز مبارزه ریشهای کنیم. یکی از وظایف دستگاه قضایی نیز پیشگیری از جرائم از جمله در زمینه مواد مخدر است. مهمترین نقطه در مبارزه با مواد مخدر نقش خانوادهها است. مراکز ترک اعتیاد و انجمنهای معتادان گمنام باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در زندان نیز باید فضایی فراهم شود که زندانیان و از جمله متعادان حرفه بیاموزند که بعد از رهایی در آن حرفه مشغول به کار شده و از تکرار جرائم گذشته و بازگشت به زندان آنها جلوگیری شود. البته زندان بندر ماهشهر از نظر فضا با کمبود مواجه است و انتظار میرود پدافند هوایی با این مرکز همکاری کرده و زمین خالی پشت زندان را در اختیار ندامتگاه قرار داده تا زمینه لازم برای ایجاد فضای آموزشی، تفریحی و ورزشی در این مکان فراهم شود.
غبیشاوی همچنین با گرامیداشت روز اصناف اظهار کرد: در این نوسانات ارزشی و افزایش قیمتها اصناف اهمیت ویژهای دارند و انتظار داریم قیمتها در بازار کنترل شود. طبقات پایین و محروم آسیب زیادی میبینند به ویژه در بندر ماهشهر که شهری صنعتی است و قیمتها در آن بالا است.
امام جمعه بندر ماهشهر در ادامه به سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع توسط وهابیها، اشاره کرد و گفت: وقتی که وهابیها به قدرت رسیدند اقدامات جنایتکارانه بسیاری مرتکب شدند، به نجف و کربلا هجوم بردند و دست به قتلعامهای وحشیانهای زدند. وهابیت ادامه تفکر بنیامیه است همان خط خبیثی که از صدر اسلام تا کنون وجود داشته و با گستاخی تمام از بنیامیه و جنایتهای یزید در منابر خود دفاع و تمجید میکنند.
وی ادامه داد: وهابیها تصور میکردند با تخریب قبور ائمه تفکر اهل بیت دچار بنبست میشود. اینها همیشه در تحلیل مشکل دارند و نمیدانند قلوب مؤمنان هرکدام بارگاهی برای اهل بیت است. وهابیون مگر میتوانند از جهانی شدن تفکر و عشق به اهل بیت در دنیا که روز به روز در حال گستردهتر شدن است جلوگیری کنند.
غبیشاوی متذکر شد: در کشور یمن هم جرمشان محب اهل بیت بودن است اما به طور قطع و یقین موفق نخواهند شد و نصرت الهی و پیروزی با انصارالله یمن خواهد بود و این وعده و سنت تخلفناپذیر الهی است.
خطیب جمعه بندر ماهشهر در فراز دیگری از خطبهها اظهار کرد: خبری منتسب به بنده در مورد نجس بودن آب شرب بندر ماهشهر و اشکال داشتن گرفتن وضو و غسل کردن با آن منتشر شد که این خبر را تکذیب میکنم. دوستانی که مصاحبه میکنند دقت کنند و مطالبی که گفته میشود را تحریف نکنند. صحبت بنده این بود که شبکه آب شرب مشکل دارد که باید با تزریق اعتبار به صورت ریشهای مشکل آن حل شود.
وی یادآور شد: در بعضی محلات و منازل به دلیل فرسودگی و شکستگی لوله، آب شرب دارای بو میشود که وضو گرفتن با آب این کوچه یا منزل به دلیل گرفتن بوی نجاست جایز نیست و این مشکل مختص همین محله یا منزل است و نمیتوان گفت که آب تمام شهر نجس و وضو گرفتن و غسل کردن با آن محل اشکال است.
غبیشاوی در پایان تأکید کرد: ضمن تکذیب مجدد این خبر که متأسفانه دستاویز برخی رسانههای خارجی نیز شده تقاضا دارم اعتبارات لازم و فوری برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب تزریق شود که این مشکل به صورت ریشهای حل شود.
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