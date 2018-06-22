درخواست کنندگان مذاکره با آمریکا یاران شمر زمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در جمع نمازگزاران ارومیه با اشاره به اینکه نویسندگان نامه به رهبری برای مذاکره با آمریکا یاران شمر زمان هستند، گفت: این افراد که همان یاران شمر زمان هستند، با وجود نمایان شدن چهره آمریکا در برجام با چه جراتی دنبال مذاکره با آن‌ها می‌روند؟

وی ادامه داد: چهره خبیث و دشمنی آمریکا در جریان برجام به وضوح نمایان شد و نشان دادند که با اسلام و مسلمانان دشمنی دارند، با این وجود بازهم نامه نگاری برای مذاکره مستقیم با آمریکا انجام می‌دهند. مگر عهد و پیمان آن‌ها اعتبار دارد؟

امام جمعه ارومیه در ادامه اظهارداشت: این افراد فراموش مکرده اند ملت چند سال بخاطر برجام سرکار بودند، در پایان هم با کمال وقاحت و پررویی برجام را کنار گذاشتند، متاسفانه برخی هنوز هم به دشمنی آمریکا باور ندارند.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: در مجلس ششم هم عده‌ای از نمایندگان نامه جام زهر به رهبری نوشتند و خواهان مذاکره شدند. امروز هم شاهد نامه نگاری بازماندگان و هم‌فکران همان افراد هستیم.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه افزود:ک این افراد به جای اینکه خود را فدای مملکت کنند دنبال مذاکره با دشمن بزرگ اسلام هستند. این چه معنایی جز همراهی با شمر زمان دارد؟

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه کار نویسندگان نامه تنها به نفع دشمن است و این نشان می‌دهد که آن‌ها همراهان دشمن بوده و منفعت مردم را نمی‌خواهند اظهارداشت: امیدواریم این افراد سر عقل آمده و فهم و شعور و بصیرت کسب کنند.

وی با اشار ه به اینکه می‌گویند بخاطر منفعت مردم این نامه را نوشته ایم! مردم بدانند که شیطان هم همانند این افراد اقدام کرد و با چهره خیرخواهی آن‌ها را فریب داد گفت: بیانات رهبری و تاکیدات ایشان برای انجام امورات مردم، دوری از اشرافی گری و پرهیز از مصارف غیرضروری بودجه ملی باید در راس امور مجلس باشد.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه وظیفه نمایندگان مجلس قانون‌گذاری است، نه حضور در مجلس ختم و کاریابی برای فرزندان برخی افراد! یاد آور شد: این نکات ارائه شده توسط رهبری باید به صورت تابلو در ورودی مجلس نصب شود تا همه نمایندگان خود را مکلف به انجام آن بدانند.