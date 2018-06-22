دولت گرانی را مهار کند/ انتظار مردم برخورد با مفسدان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: محبوب ترین افراد نزد خداوند انسان های با تقوا و توبه کار هستند.

وی بیان داشت: امام علی(ع) می فرماید ای مردم از گناهان توبه کنید تا مورد محبت و رحمت الهی قرار بگیرید.

رسالت سنگین تبلیغات اسلامی در مقابله با جنگ نرم دشمن

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به اول تیرماه روز تبلیغ و اطلاع رسانی و سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام( ره) اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت تبلیغات دینی مردم را بر عهده دارد، همچنین هدایت جامعه، جلوگیری از انحراف و کجی در تفکر و اعتقاد، معنویت بخشی به جامعه و ... از دیگر وظایف و مسئولیت های این سازمان است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی و مبلغان دینی رسالت سنگینی به دوش دارند تصریح کرد: با توجه به تبلیغات دشمنان، ایجاد شبه، شک و تردید، بمباران تبلیغاتی، تهاجم فرهنگی و ... رسالت سازمان تبلیغات اسلامی و مبلغان دینی بسیار سنگین است.

وی با تاکید بر اینکه امروز در برابر امواج سهمگین تبلیغات دشمن قرار داریم و باید موقعیت شناسی زمان و مکان، مخاطب شناسی، استفاده از ابزار و شیوه های نوین تبلیغاتی و ... را در عرصه های گوناگون دینی تبلیغ کنیم گفت: در این راستا ما نیازمند انسان های توانمند، مبلغان چیره دست و افراد صاحب نظر هستیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دشمن مهم ترین جنگی که دنبال می کند جنگ روانی و شایعه سازی است بیان داشت: در این راستا مسئولیت تبلیغات اسلامی، علما، روحانیت و ... بسیار سنگین بوده و در فرصت هایی مانند محرم، رمضان، صفر و ایام فاطمیه و ... باید برای مقابله با جنگ نرم دشمن استفاده کرد.

دولت گرانی را مهار کند

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز اصناف نیز بیان داشت: اصناف و بازاریان قشری زحمتکش و مورد اعتماد مردم هستند، بازاریان در نهضت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حضور داشتند و از انقلاب پشتیبانی کردند.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیز اصناف و بازاریان مسئولیت بسیار سنگینی دارند و در مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی می توانند بسیار موثر باشند گفت: اصناف در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، دشمن با تحریم و فشار اقتصادی تلاش می کند که اقدام به افزایش گرانی و تورم کند و فشار گرانی را به جامعه تحمیل می کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه متاسفانه عده ای فرصت طلب با استفاده از این فضا به گرانی اجناس می پردازند ادامه داد: امروز گرانی مسئله بسیار دشوار برای مردم شده و بر زندگی مردم فشار عجیبی آورده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه در این راستا دولت باید فکری کند، گرانی را مهار کند، اصناف و بازاریان انصاف را رعایت کنند و خدا را در نظر بگیرند گفت: ملت این برهه از زمان را پشت سر خواهند گذاشت و انتظار مردم این بوده که اصناف و بازاریان انصاف را رعایت کنند و دولت نیز با تمام توان به میدان بیاید.

سیاست های استعماری و ارتجاعی آل سعود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشت شوال و سالروز تخریب بقاع متبرکه بقیع از سوی وهابیان و آل سعود که به روز سیاه مسلمین نامگذاری شد گفت: این امر در ۹۵ سال پیش رخ داد و آل سعود اقدام وحشیانه ای انجام دادند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: تخریب بقاع متبرکه ائمه مظلوم بقیع سندی بر مظلومیت شیعه است و نشان از استعماری و ارتجاعی بودن سیاست های آل سعود است.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شش تیرماه و سالروز ترور مقام معظم رهبری از سوی منافقین در سال ۶۰ تصریح کرد: خداوند نعمت بزرگی به ما داده است و مقام معظم رهبری ذخیره الهی برای حفظ انقلاب و پاسداری از خون شهیدان است.

وی بیان داشت: در زمان ترور مقام معظم رهبری، امام(ره) در پیامی فرمودند که شما سربازی فداکار در جبهۀ جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی دلسوز در صحنۀ انقلاب هستید.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: در این راستا ائمه جمعه و جماعات و همچنین مردم همزمان با روز چهارشنبه در مساجد سجده شکر برای سلامتی مقام معظم رهبری به جا آورند.

انتظار مردم برخورد با مفسدان اقتصادی است

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفت تیرماه و سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ نفر از یاران ایشان بیان داشت: هدف منافقین در این حادثه شخص شهید بهشتی بود و اعتراف کردند که به خیال خود اگر شهید بهشتی را از بین ببریم انقلاب را شکست داده ایم و این در حالیست که ثابت شد انقلاب اسلامی متکی به شخص نیست و خدا پشتیبان این مردم و انقلاب است.

وی با اشاره به نامگذاری اول تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه بیان داشت: آنچه که از قضات و قوه قضائیه در ذهن ها ایجاد می شود عدالت و قاطعیت است و انتظار مردم از دستگاه قضا مسئله عدالت، استیفای حقوق مردم، برخورد با فساد و جرم و اجرای حق و عدالت است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید عادلانه، قاطعانه و انقلابی عمل کند گفت: گرچه اقدامات مهمی از سوی دستگاه قضا انجام شده، اما انتظار مردم بیشتر از اینها است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مردم خواهان این هستند که اگر مفسد اقتصادی داریم که در اقتصاد مملکت ایجاد خلل می کند مورد برخورد انقلابی قرار بگیرد و با مفسدان اقتصادی برخورد انقلابی صورت گیرد گفت: انتظار مردم این بوده که دستگاه قضا با «دانه درشت ها» برخورد جدی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی از سوی دادگستری لرستان صورت گرفته است گفت: متاسفانه برخی به دنبال تخریب و تضعیف دستگاه قضا هستند و این امر به مصلحت نیست و راه درستی نیست.

نامه ننگین 100 فتنه گر به رئیس جمهور آمریکا

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه انتقاد و اشکال وجود دارد اما هر گونه تخریب و تضعیف دستگاه قضا به صلاح ملت و انقلاب نیست گفت: دستگاه قضایی نیز باید با عدالت، قاطعیت و انقلابی عمل کند تا حق کسی از بین نرود.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامه ننگین و ذلت بار حدود ۱۰۰ نفر از فتنه گران به رئیس جمهور آمریکا بیان داشت: این افراد به ترامپ نامه نوشتند و درخواست مذاکره کردند، این امر جای تاسف است.

وی با بیان اینکه جای تاسف است که رئیس جمهور آمریکا مستقیما به مردم ایران اهانت می کند و می خواهد انقلاب را از بین ببرد، اما عده ای وطن فروش نامه می نویسند و عاجزانه درخواست مذاکره می کنند افزود: انتظار همه این بوده که جریان های سیاسی از این عناصر فتنه گر برائت بجویند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این عناصر فتنه گر، زندان، محکومیت و ... در پرونده خود دارند گفت: این افراد فتنه گر نامه می نویسند، نامه پراکنی می کنند، ذلت می پذیرند و این در حالیست که می گویند آزادی بیان نیست.

آیت الله میرعمادی تاکید کرد: امروز آمریکا دندان تیز کرده و به دنبال ریشه کن کردن انقلاب است و این کار ضربه بزرگی بر انقلاب اسلامی و عزت اسلامی بوده است.