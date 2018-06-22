دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه مومنانی که در مسیر کسب تقوای الهی حرکت می کنند سعادتمند خواهند شد، بیان کرد: مومنان واقعی باید تلاش کنند که کسب رضای خداوند مهمترین هدف آنها در زندگی باشد.

وی بیان کرد: اقامه نماز مهترین عبادت به شمار می رود که انسان ها از لغزش دور می کند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه فرهنگ ایرانی اسلامی در جامعه نهادینه شود، بیان کرد: باید در مسیر ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی حرکت کرد.

وی تاکید کرد: افرادی که در مسیر سبک زندگی اسلامی حرکت می کنند هیچگاه دچار مشکلات اقتصادی نمی شوند.

حفظ ارزش ها و تقویت ارزش های اسلامی در جامعه ضروری است

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال کمرنگ شدن ارزش های اسلامی در جامعه است، بیان کرد: دشمن به دنبال تغییر فرهنگ اسلامی به فرهنگ غربی در جامعه است و این امر از مهمترین توطئه های دشمن به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: حفظ ارزش ها و تقویت ارزش های اسلامی در جامعه ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست، تاکید کرد: بدعهدی آمریکا بارها به ملت ایران اثبات شده است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه باید از ورود فرهنگ های غربی به کشور جلوگیری کرد، بیان کرد: باید مقابل تهاجم فرهنگی دشمن ایستاد.