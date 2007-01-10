"تسویه حساب" میلانی از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فیلمبرداری اکنون در لوکیشن های خارجی ادامه دارد و در خیابان های مختلف تهران انجام می شود. بر اساس برنامه ریزی این مرحله تا اواخر امسال ادامه پیدا می کند.
فیلم جدید میلانی مضمونی اجتماعی درباره زنان و شرایط فعالیت آنها در اجتماع دارد. فیلمنامه این اثر که به وسیله کارگردان نوشته شده و نام اولیه آن "گوش کنید آقای رئیس" بود، داستان زندگی چهار زن تبهکار را روایت می کند که بر اثر اتفاقی با هم آشنا می شوند و تصمیم به کاری عجیب می گیرند. میلانی متن این فیلم را بر اساس بخشی از مشاهدات خود نوشته است.
اکبر عبدی، مهناز افشار، السا فیروز آذر، لادن مستوفی و لیلا افشار بازیگران اصلی فیلم هستند. علیرضا زرین دست مدیریت فیلمبرداری را بر عهده دارد و محمد نیک بین تهیه کننده "تسویه حساب" است.
میلانی پیش از این فیلم سینمایی "آتش بس" را ساخته بود که در اکران نوروزی 85 بر پرده سینماهای تهران رفت و با فروش بسیار خوبی مواجه شد. این فیلم داستان زوجی را بیان می کند که بر سر مسایل مختلف با هم درگیر می شوند و برای حل مشکلاتشان به یک مشاور و روانشناس مراجعه می کنند. مهناز افشار و محمدرضا گلزار بازیگران اصلی فیلم هستند.
فیلم سینمایی "تسویه حساب" به کارگردانی تهمینه میلانی تاکنون حدود نیمی از مرحله فیلمبرداری را پشت سر گذاشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فیلمبرداری اکنون در لوکیشن های خارجی ادامه دارد و در خیابان های مختلف تهران انجام می شود. بر اساس برنامه ریزی این مرحله تا اواخر امسال ادامه پیدا می کند.
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