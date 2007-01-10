"تسویه حساب" میلانی از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فیلمبرداری اکنون در لوکیشن های خارجی ادامه دارد و در خیابان های مختلف تهران انجام می شود. بر اساس برنامه ریزی این مرحله تا اواخر امسال ادامه پیدا می کند.



فیلم جدید میلانی مضمونی اجتماعی درباره زنان و شرایط فعالیت آنها در اجتماع دارد. فیلمنامه این اثر که به وسیله کارگردان نوشته شده و نام اولیه آن "گوش کنید آقای رئیس" بود، داستان زندگی چهار زن تبهکار را روایت می کند که بر اثر اتفاقی با هم آشنا می شوند و تصمیم به کاری عجیب می گیرند. میلانی متن این فیلم را بر اساس بخشی از مشاهدات خود نوشته است.



اکبر عبدی، مهناز افشار، السا فیروز آذر، لادن مستوفی و لیلا افشار بازیگران اصلی فیلم هستند. علیرضا زرین دست مدیریت فیلمبرداری را بر عهده دارد و محمد نیک بین تهیه کننده "تسویه حساب" است.



میلانی پیش از این فیلم سینمایی "آتش بس" را ساخته بود که در اکران نوروزی 85 بر پرده سینماهای تهران رفت و با فروش بسیار خوبی مواجه شد. این فیلم داستان زوجی را بیان می کند که بر سر مسایل مختلف با هم درگیر می شوند و برای حل مشکلاتشان به یک مشاور و روانشناس مراجعه می کنند. مهناز افشار و محمدرضا گلزار بازیگران اصلی فیلم هستند.