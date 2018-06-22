به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با اشاره به هشتم شوال، سالروز حادثه‌ای دلخراش در تاریخ شیعه یعنی تخریب قبرستان مقدس بقیع در شهر مدینه، به دست پیروان فرقه ضاله وهابیت، اظهار داشت: این حادثه دردناک گویای مظلومیت شیعه در همه اعصار تاریخ است.

وی بیان کرد: این جنایت تاریخی معلول جهل و نادانی و گمراهی فرقه‌ای منحرف وهابیت است که عامل اجرای نقشه های و سیاست های دین ستیزانه استعمار انگلیس است.

امام جمعه دلوار اضافه کرد: استعمار در طول تاریخ ، عقاید اصیل و حقه شیعه را مانع اصلی پیاده کردن نقشه های پلید خود می داند لذا همواره درصدد محو و نابودی شیعه و حتی آثار و اسناد تاریخی شیعه بوده چرا که شیعه مبنای تفکر خود را مبارزه با ظلم و ستم و مبارزه جهل و نادانی قرار داده است، و بر مقابله و مبارزه با استکبار و استعمار تاکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: استعمار در هر زمان به یک روش سیاست‌های خود را اجرا کرده، در زمانی با جعل ادیان جدید همچون بابیت و بهاییت و در زمان دیگر با به قدرت رساندن تفکرات افراطی و پوشالی همچون وهابیت در عربستان توسط آل سعود و وداعش در منطقه.

زاهددوست افزود: ا محور قرار دادن این نوع عقاید و تفکرات، به مبارزه با عقاید حقه شیعه پرداخته و در مقطعی در یک مبارزه‌ای علنی، قبور و بارگاه مطهر ائمه بقیع(ع) را تخریب نموده و دل شیعیان جهان را داغ‌دار کردند و سندی دیگر را بر مظلومیت شیعه و امامان و پیشوایان(ع) شیعه، ثبت کردند.

لزوم حل مسائل اقتصادی

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان، ادامه داد: سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری به نمایندگان ملت مانند همیشه راهبردی و جامع بود.

امام جمعه دلوار گفت: اصلی‌ترین تاکید رهبری در مورد اقدامات مجلس بر قانون‌گذاری، ریل‌گذاری بود که اساس کار در مجلس است. این رهنمود به منزله این است که قانون گذاری باید با دقت و حساسیت صورت گیرد و در پی حل مشکلات اساسی کشور نظیر معظلات امروز اقتصادی در کشور باشد.

وی اظهار داشت: خود نظارتی نمایندگان و نظارت بر نفس در حوزه های مختلف از تاکیدات مقام معظم رهبری بود. معظم له همواره این موضوع را به نمایندگان ملت متذکر شده‌اند که نمایندگان مجلس همچنانکه بر دولت و دیگران نظارت می‌کنند مهمتر از آن خود نظارتی و نظارت نمایندگان بر سلامت مجلس است که باید به آن توجه داشته باشند.

زاهددوست اضافه کرد: تاکید بر حل مسائل اقتصادی در صدراولویت های بیان شده توسط رهبری به نمایندگان بود که نمایندگان مجلس هم باید با درک وضعیت معیشتی امروز مردم شرایط را برای معیشت مردم تسهیل کنند و از جلوی هرگونه فشار اقتصادی و معیشتی دا بر مردم و جامعه بگیرند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری به نمایندگان ملت تاکید داشتند که رفتار نمایندگان در همه شرایط باید انقلابی باشد و برخورد آنها نیز باید انقلابی باشد و این دقیقا عمل به سوگندی است که نمایندگان یاد کرده اند که حافظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشند.

امام جمعه دلوار خاطرنشان کرد: نوع بیان مقام معظم رهبری در مورد پرهیز از اشرافی گری و سفرهای خارجی غیر ضروری و توجه به حل مشکلات اساسی و اقتصادی کشور به نوعی حجت را برنمایندگان مجلس دهم تمام کرد تا تمام برنامه ها و دغدغه‌های مجلس را معطوف به حل مسائل و مشکلات اساسی کشور کنند.

دشمنی با اسلام و ایران پایانی ندارد

وی با اشاره به هفتم تیرماه سالروز شهادت آیت الله شهید بهشتی و ۷۲ تن از خدمتگذاران انقلاب و مردم و آغاز هفته قوه قضائیه ادامه داد: در هفتم تیرماه ۶۰ دشمنانی که دشمنی خود با انقلاب اسلامی علنی کرده بودند و اکنون از دشمنی با اسلام و ایران دست بردار نیستند در حرکتی ناجوانمردانه و خصمانه با بمب گذاری در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، جمعی از پاک‌ترین یاران انقلاب و امام و در رأس آنها آیت الله بهشتی را به شهادت رساندند.

زاهددوست افزود: همانگونه که بعدها اقرار کردند هدف اصلی عملیات هفت تیر این بود که همه رهبران آینده نظام و بخصوص شخص آیت الله بهشتی را یکجا به شهادت برسانند

لذا بیش از ۷۰ نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی ازجمله چهار وزیر ، ۲۷ نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در این حادثه هفت تیر به شهادت رسیدند.

وی گفت: دشمنان با این اقدامات ناجوانمردانه، به زعم خود منتظر به زمین نشستن کشتی انقلاب بودند ولی نه تنها به هدف خود یعنی شکست انقلاب نرسیدند، بلکه خون آن شهیدان باعث شکوفا شدن نهال نوپای انقلاب شد.

امام جمعه دلوار با تبریک موفقیت و ابراز تعصب و غیرت ملی تیم ملی پوشان تیم ملی فوتبال کشور در عرصه جام جهانی اظهار داشت: موفقیت و شجاعت تیم‌ ملی فوتبال کشورمان در میدان جام جهانی تبریک عرض می‌کنم و از فرزندان عزیز ایران اسلامی که با غیرت و شجاعت توانستند با درخشش خود ملت عزیزمان را شاد کنند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: آنچه مهم و قابل توجه است ایران و ایرانی در هرمیدانی که باشد برای حیثیت و عزت این سرزمین با غیرت و تعصب ملی می جنگد و فرزندان ملت در تیم ملی هم از خودشان صحنه های از غیرت، شجاعت و تعصب ملی را نشان دادند.

زاهددوست تصریح کرد: برای موفقیت تیم ملی در بازی و انشاءالله بازی های بعد دعا می‌کنیم و امیدوارم تیم ملی ما به نصرت الهی با پیروزی بر تیم پرتقال و صعود به مرحله بعد این مسابقات یکبار دیگر ، موجبات خوشحالی بیش از پیش ملت ایران و رهبری انقلاب را فراهم کنند. امیدوارم هرکجا نام ایران و ایرانی است همیشه سرافراز ، سربلند و عزتمند باشد.

بحران آب در روستاهای دلوار

وی با اشاره به موضوع بحران آب در روستاهای بخش دلوار اضافه کرد: یکبار دیگر عرض می کنم که مشکل کمبود آب در منطقه ما بحرانی است و هیچ جای استان بوشهر به اندازه روستاهای بخش ما مشکل بحران آب ندارند.

امام جمعه دلوار بیان کرد: متاسفانه توزیع آب هم عادلانه نیست چرا که در برخی مناطق با آب شرب خانواده ها و با همان تعرفه خانگی درخت ها و باغ ها و یا باغچه را آبیاری می کنند که این کار درستی نیست.

وی خاطرنشان کرد: در روستاهای گورگات بخش دلوار در ابتدای خط آب حدود چند صد باغ ویلا وجود دارد که بعضا بصورت غیر مجاز و ناعادلانه از همین خط آب شرب، به صورت بی رویه استفاده می کنند اما مردم روستاهای ما از حداقل آب مصرفی بی نصیب هستند.

زاهددوست افزود: این بی انصافی است، از استاندار بوشهر و مسئولین امر می خواهم جلوی این بی عدالتی ها و بی انصافی ها را بگیرند؛ نمایندگان مجلس فکری برای موضوع آب کنند بی انصافی است کنار دریا نشسته باشیم و لب تشنه باشیم.

وی ادامه داد: بنده در بازدید از روستاها غیر از شرمندگی پاسخی برای مردم ندارم چرا در برخی از روستاهای ما در هفته فقط یکی دو ساعت آب داشته باشند آنوقت کسی که ویلا برای تفریحات خود ساخته با همین آب حق مردم درخت آبیاری کند و استخرشان را پر و خالی کنند کجای این کار انصاف است.

امام جمعه دلوار گفت: مطلع شدیم در هفته قبل به دستور استاندار بوشهر آب حدود ۵۰ باغ ویلا که با تعرفه آب خانگی بوده را قطع کرده اند و مدیر عامل آب استان قول دادند این روند را ادامه دهند که از دستور استاندار و اقدام مدیر عامل آب استان تشکر و قدردانی میکنم.

وی اظهار داشت: این اقدام همه مشکل و بحران آب را حل نمی کند و مردم انتظار دارند پروژه نصب آب شیرین کن بر روی آب دریا را که با حضور وزیر نیرو، استاندار و نمایندگان کلنگ زنی شده را سریع تر عملیاتی کنند و مردم را از این بحران و گرفتاری نجات دهند.