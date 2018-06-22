اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت علوم پزشکی مشهد به پذیرش دانشجوی خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محمدرضا دارابی در گردهمایی معاونین آموزشی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با اشاره اینکه کشورمان در زمینه آموزش دندانپزشکی و تربیت نیروی انسانی به خودکفایی رسیده است، افزود: ارتقاء کیفیت آموزش دندانپزشکی از مهمترین اهدافی است که در حال حاضر دنبال می شود.

وی با بیان اینکه در گذشته به دلیل کمبود پزشک در کشور، پزشکان و دندانپزشکانی از دیگر کشورها در ایران حضور داشتند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر به برکت انقلاب اسلامی پزشکان و دندانپزشکان در سطوح مختلف علمی در کشور آموزش دیده اند و بدون نیاز به پزشکان خارجی به مردم خدمات ارائه می دهند.

دارابی با اشاره به اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش و واگذاری ماموریت های مختلف به مناطق آمایشی اظهار داشت: تحول و تعالی دندانپزشکی و علوم مرتبط از جمله ماموریت هایی است که بر عهده کلان منطقه ۹ گذاشته شده است که بر اساس آن نیازهای هر منطقه بر رشته دندانپزشکی بررسی و بر اساس آن تربیت نیروی انسانی در دستور کار قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند هم افزایی تمامی دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور است و باید درکنار امر آموزش به موضوع پژوهش نیز توجه شود تا بتوانیم به در مسیر دانشگاه های نسل سوم و چهارم نیز حرکت کنیم.

وی بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی را از دیگر اهداف برنامه تحول و نواوری در آموزش برشمرد و اظهار داشت: بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تمامی رشته ها از جمله دندانپزشکی می تواند ۲۰ درصد از ظرفیت خود را به جذب دانشجویان خارجی اختصاص دهد.

گردهمایی معاونین آموزشی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری کارگروه تحول و تعالی دندانپزشکی کلان منطقه ۹ آمایشی کشور و دبیرخانه دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و با حضور کلیه مسئولین و نخبگان برنامه ریزی آموزشی دانشکده های دندانپزشکی کشور؛ با هدف رایزنی و برنامه ریزی جهت اجرای بهینه کوریکولوم دندانپزشکی عمومی ابلاغی سال ۱۳۹۷ طراحی شده و با رویکرد ارتقا آموزش دندانپزشکی در سطح کشور برگزار شد.