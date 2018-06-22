به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی که با حضور وزیر کشور و هیئت همراه برگزار شد، اظهار کرد: به منظور رساندن درآمد سرانه مردم خراسان شمالی به متوسط کشوری تلاش لازم است و سپس باید برای دست یافتن به رتبه های بالاتر برنامه ریزی کرد.

صالحی افزود: بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی هم زمان با کاهش نرخ بیکاری، کاری سخت و دشوار است که طی گزارش وزارت کشور در سال گذشته سه استان این دو ویژگی را توامان با هم داشتند که خراسان شمالی یکی از آن هاست و در نامه ای از سوی ریاست جمهوری از اقدامات و دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی استان قدردانی شد.

وی ادامه داد: برای سال ۹۷ نیز سهمیه استان ایجاد شغل برای ۹ هزار و ۲۹۱ نفر اما هدفگذاری ما ۱۱ هزار نفر است که تاکید کردیم حداقل یک هزار شغل باید مربوط به حوزه آی تی و فناوری اطلاعات باشد.

استاندار خراسان شمالی همچنین به امتیازهای استان در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: طرح جامع سرمایه گذاری استان با هدف ورود سرمایه گذاران بیشتر آماده شده و سرمایه گذار بر اساس آن می تواند منطقه مناسب سرمایه گذاری را متناسب با نیاز خود به زمین، انرژی و ... شناسایی کند.

صالحی بیان کرد: خراسان شمالی با نگاه توسعه ای خواستار مراوده با کشورهای همسایه است و از وزارت کشور و وزارت امور خارجه می خواهیم بر اساس موقعیت جغرافیایی و شرایط خراسان شمالی فهرستی از استان ها و شهرهای دیگر کشورها را برای هدفگذاری و افزایش آمد و شدها به ما ارائه دهند.

وی درباره اخذ مجوزهای سرمایه گذاری خارجی خاطرنشان کرد: در این حوزه همانند گذشته تلاش خواهیم کرد و یادآور می شوم برای هیچ یک از سرمایه گذاران فرش قرمز پهن نکرده ایم و با احراز هر گونه تخلف از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می کنیم.

مقام ارشد استان در ادامه به روند اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: با مساعدت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار اعلام شده در این بخش برای خراسان شمالی ۱۰۰ درصد یعنی ۳۷۰ میلیارد تومان است و عملکرد بانک های استان در میزان تسهیلات پرداخت شده به لحاظ نسبی خوب و در جایگاه سوم کشوری قرار داریم اما به لحاظ عدد مطلق قابل قبول نیست و تاکید می کنم طرح های استان فراوان اما ارزان قیمت است.

صالحی در ادامه به اعلام سیاست ها و برنامه های عملیاتی استان در سال جاری و تا پایان دولت دوازدهم پرداخت و مطرح کرد: در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ۲۶۳ طرح با اعتبار ۱۳۵ میلیارد تومان در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد و طرح هایی با افزایش بهره وری آب از اولویت های این پروژه است.

استاندار خراسان شمالی در ادامه به بیان انتظارات استان از وزارت کشور پرداخت و گفت: بجنورد تنها مرکز استان فاقد نردبان آتش نشانی است و ما خواستار توجه به تکمیل و تجهیز ماشین آلات این حوزه در استان هستیم.

صالحی افزود: در ستاد ملی بازآفرینی شهری مصوباتی ویژه خراسان شمالی وجود دارد که خواستار تحقق تعهدات وزارت کشور در این مصوبات هستیم تا شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

وی گفت: اعلام وزارت کشور در سال ۹۳ مبتنی بر این که خراسان شمالی به لحاظ جغرافیایی در طرح توسعه سرمایه گذاری غرب و شرق کشور قرار گرفته است، برای ما امید بخش بود اما تاکنون استان از مواهب این مصوبه بهره مند نشده و درخواست استان از وزارت کشور توجه به این موضوع است.

تکمیل و تجهیز سالن چند منظوره مرکز مدیریت بحران استان، خرید و تجهیز ایستگاه آتش نشانی اطفاء حریق مراتع و جنگل ها، تقویت ناوگان اتوبوسرانی شهرداری بجنورد، احداث خط بی آر تی به مقصد سایت ارکان برای تسخیل تردد دانشجویان، اجرای سند توسعه اجتماعی استان، اجرای طرح بازمعماری شهر شیروان، کمک به برقراری پروازهای مستمر در بجنورد، کمک به احیای مصوبات مرتبط با بازارچه مرزی پرسه سو، پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی برای بازسازی و بهسازی دامداری ها با توجه جمعیت بالای روستایی در استان و تجدید تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۵برای بخشودگی جرایم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال جاری از دیگر درخواست های استاندار از وزارت کشور بود.