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۱ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۸

بشار اسد: مذاکره با آمریکا اتلاف وقت است

بشار اسد: مذاکره با آمریکا اتلاف وقت است

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد که مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وقت تلف کردن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بشار اسد با بیان اینکه مباحثه، گفتگو و مذاکره با طرف مخالف یا هر شخص دیگری مسلما نتیجه بخش است، تاکید کرد: ولی از زمان نخستین مذاکرات با آمریکا در سال ۱۹۷۴ ما در هیچ موضوعی هیچ دستاوردی نداشته ایم.

رئیس جمهوری سوریه افزود: مشکل اصلی با رؤسای جمهور آمریکا این است که آنها نزد گروه های فشار، رسانه های اصلی، شرکت های بزرگ، موسسات مالی و شرکت های نقتی و تسلیحاتی گروگان هستند.

اسد در گفتگو با شبکه ان تی وی که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری سوریه بخش هایی از آن را منتشر کرده است، عنوان کرد: رؤسای جمهور آمریکا می توانند آنچه را که ما تمایل داریم بگویند ولی به عکس آن عمل می کنند و ترامپ مثال واضح چنین عملکردی است.

وی گفتگو با آمریکایی را در حال حاضر که بدون دستاورد است را تنها اتلاف وقت دانست.

اسد تاکید کرد: ما آماده گفتگو با هر طرفی هستیم که گفتگو با او نتیجه بخش است و صرف اینکه ما با آمریکایی ها مذاکره می کنیم برای ما خوشایند نیست.

کد مطلب 4327644

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