بشار اسد: مذاکره با آمریکا اتلاف وقت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بشار اسد با بیان اینکه مباحثه، گفتگو و مذاکره با طرف مخالف یا هر شخص دیگری مسلما نتیجه بخش است، تاکید کرد: ولی از زمان نخستین مذاکرات با آمریکا در سال ۱۹۷۴ ما در هیچ موضوعی هیچ دستاوردی نداشته ایم.

رئیس جمهوری سوریه افزود: مشکل اصلی با رؤسای جمهور آمریکا این است که آنها نزد گروه های فشار، رسانه های اصلی، شرکت های بزرگ، موسسات مالی و شرکت های نقتی و تسلیحاتی گروگان هستند.

اسد در گفتگو با شبکه ان تی وی که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری سوریه بخش هایی از آن را منتشر کرده است، عنوان کرد: رؤسای جمهور آمریکا می توانند آنچه را که ما تمایل داریم بگویند ولی به عکس آن عمل می کنند و ترامپ مثال واضح چنین عملکردی است.

وی گفتگو با آمریکایی را در حال حاضر که بدون دستاورد است را تنها اتلاف وقت دانست.

اسد تاکید کرد: ما آماده گفتگو با هر طرفی هستیم که گفتگو با او نتیجه بخش است و صرف اینکه ما با آمریکایی ها مذاکره می کنیم برای ما خوشایند نیست.