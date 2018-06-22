هند به دنبال احیای مکانیزم پرداخت روپیه برای خرید نفت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اکانومیک تایمز، روز جمعه یک منبع دولتی هند خبر داد که این کشور از ترس این‌که تحت فشار تحریم‌های آمریکا، کانال‌های پرداخت به تهران بسته شود، به دنبال احیای مکانیزم تجارت با روپیه، برای پرداخت در ازای نفت ایران است.

رییس‌جمهور ترامپ در اوایل ماه می اعلام کرد که آمریکا از توافق بین‌المللی هسته‌ای با ایران خارج می‌شود و تحریم‌های اقتصادی جدیدی را بر علیه ایران وضع کرد.

برخی از این تحریم‌ها پس از یک دوره کاهش آسیب‌پذیری ۹۰ روزه، اجرایی می‌شوند که این دوره در ۶ آگوست به اتمام می‌رسد. بقیه تحریم‌ها که بر بخش سوخت این کشور اثر خواهند کرد، پس از یک دوره ۱۸۰ روزه اجرایی خواهند شد که این دوره در ۴ نوامبر به پایان می‌رسد.