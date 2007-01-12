عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، در پاسخ به اینکه آیا نرخ های جدید کرایه تاکسی ها در سال آینده قبل از پایان امسال در شورا تصویب می شود یا خیر ، گفت: هنوز سازمان تاکسیرانی شهر تهران نرخ های جدید را اعلام نکرده است.

منظر خیر حبیب اللهی خاطرنشان ساخت: کرایه های تاکسی بر اساس نظارت کارشناسی تامین می شوند.

وی در پاسخ به نارضایتی های موجود در خصوص گرانی ها و برخی از کرایه های دو نرخی تاکسی ها ، تاکید کرد: تاکسی وسیله حمل و نقل لوکس به شمار می رود.

حبیب اللهی تصریح کرد: چنانچه دیگر وسایل حمل و نقل عمومی گسترش بیشتری پیدا کند و مردم هم برای انجام کارهای روزانه خود زودتر از خانه هایشان بیرون بیایند ، تقاضای استفاده از تاکسی (به عنوان وسیله ای لوکس) ، کم و قیمت ها ثابت می مانند.

عضو شورای شهر تهران ، خواستار ثابت ماندن نرخ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شد و گفت: باید سرمایه های موجود شهر از سرگردانی نجات پیدا کند و نقدینگی ها به سمت سودآوری بروند.

وی در همین راستا یادآور شد: دولت باید برای پایین آوردن هزینه های اتوبوس های خصوصی و مترو کمک کند تا مردم مجبور به استفاده از تاکسی نباشند.