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۲۰ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۴۲

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد:

بهره برداری آزمایشی از فروشگاه اینترنتی دانشجویان علوم پزشکی / امکان خرید اینترنتی از فروشگاه

بهره برداری آزمایشی از فروشگاه اینترنتی دانشجویان علوم پزشکی / امکان خرید اینترنتی از فروشگاه

فروشگاه اینترنتی صندوق رفاه دانشجویان در مرحله بهره برداری آزمایشی قرار دارد و در مرحله اول اطلاعات حدود 800 دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای استفاده از تسهیلات وام 500 هزار ریالی خرید کتاب ثبت شد.

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فروشگاه اینترنتی از روز 21 آذرماه کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده است و پس از گذراندن دوره آزمایشی و برطرف شدن مشکلات احتمالی، آدرس آن برای استفاده عموم دانشجویان علوم پزشکی به اطلاع همگان می رسد.

وی افزود: سرور (سیستم خدمات دهنده) این فروشگاه در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت مستقر است و پس از راه اندازی کامل، دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور تنها با اتصال با اینترنت می توانند از خدمات این فروشگاه بهره گیرند.

اسدی از رایزنی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با شرکت های وارد کننده و تولید کننده کالاها و تجهیزات کمک آموزشی گروه علوم پزشکی خبر داد و گفت: صندوق درصدد است با تأمین این کالاها برای دانشجویان علوم پزشکی و پس از راه اندازی کامل این فروشگاه امکان استفاده از این تجهیزات کمک آموزشی را برای آنها فراهم آورد.

کد مطلب 432773

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