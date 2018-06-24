کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری ۱۴ الی ۱۶ شهریور ۹۷ در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار خواهد شد که برای کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس گواهینامه آموزشی معتبر بین المللی صادر می شود.

این کنفرانس دارای مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم است.این کنفرانس تحت حمایت وزارت علوم و تمام دانشگاه ها و سازمان های وابسته با شرکت بیش از ۳۵۰۰ نفراز فعالین این عرصه شامل دانشگاهیان، صاحب نظران، سیاستگذاران و مدیران، دانشجویان، سازمان های ذی ربط و علاقه مند، مهندسین مشاور، پیمانکاران و متخصصان از کشورهای مختلف جهان با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه میعاد، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه کوثر و دانشگاه آزاد اسلامی در محل دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار می‌ شود.

همچنین کلیه مقالات پذیرفته شده کنفرانس علاوه بر نمایه درISC، کنسرسیوم محتوای ملی و سیویلیکا در قالب کتاب مجموعه مقالات چاپ شده و کلیه مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد در نشریات و ژورنال های معتبرپژوهشی، تخصصی، ISI و ISCپشتیبان کنفرانس رایگان چاپ خواهند شد.

علاقه مندان جهت ارسال مقالات، شرکت در کنفرانس و حضور در نمایشگاه تخصصی وکسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشارکت در این رویداد مهم بین المللی می توانند به پورتال کنفرانس به آدرس www.۳iccacs.com/fa مراجعه کنند.