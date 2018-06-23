ابزارهای کافی در اختیار سازمان تبلیغات قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی صبح شنبه در دیدار مدیرکل و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان با وی، با تبریک سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی و هفته تبلیغ گفت: تبلیغات با همه ارزشمندی دارای سه مرحله مهم است.

وی با اشاره به اینکه مرحله نخست این استکه مبلغ باید تفکر دینی و اسلامی را به بهترین وجه و به زبان روز تبلیغ کند، افزود: لازم است فرد مبلغ با طی مقدماتی بر این امر تسلط کافی پیدا کرده و متخصص این فن شود.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی مرحله دوم را توزیع تفکر اهل بیت (ع) و تکفر ناب اسلامی ذکر و تصریح کرد: فرد مبلغ باید خود را به ابزار روز مجهز کند چرا که ادامه روش های سنتی با توجه به وجود ابزارهای نوین کار را دشوار می کند و رقابتی شکل می گیرد که همخوانی ندارد.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: صرف توزیع تفکر اسلامی کفایت نمی کند و باید در کنار آن به مساله بسته بندی، ارائه و انتخاب مناسب هم توجه ویژه ای شود.

وی عنوان کرد: سومین مرحله تبلیغات مربوط به مساله مصرف است؛ به این معنا که باید مخاطب مناسب پیدا شود و تفکر اسلامی به مصرف آنها رسانده شود تا شاهد ایجاد تحول باشیم.

حجت الاسلم علیدادی سلیمانی تصریح کرد: بدیهی است که هر چه جامعه مخاطب ما قشر جوان بیشتری را در بر بگیرد مدت طولانی تری جامعه تحت تاثیر تربیت دینی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه نهادها و مجموعه های مختلفی در بحث تبلیغ دخیل هستند، افزود: اما در این میان سازمان تبلغیات اسلامی ماموریت گسترده تر و پررنگ تری دارد و در روستاهای دور دست و مرکز شهرهای بزرگ مسئولیت خطیری به عهده دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی برای انجام ماموریت هایش به ابزارهایی نیاز دارد اما متاسفانه در این بخش ابزارهای مناسب در جاهای مناسب به خوبی در اختیار سازمان قرار نگرفته و در این زمینه با کمبود مواجه هستیم.

وی گفت: کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی سعی دارند که با حرکت های جهادی و فداکاری این کسری ها را جبران کنند که البته بخشی از آن قابل جبران و بخشی هم جبران ناپذیر است.