خبرگزاری مهر، گروه جامعه: یکی از مهمترین مشکلات مردم در بخشهایی از جنوب استان کرمان وجود افرادی است که به دلایل مختلف فاقد شناسنامه هستند. بیشتر این افراد در اثر فقر و تنگدستی در سالیان گذشته شناسنامه خود را به اتباع افغان فروختند و حالا بدون داشتن اسناد هویتی با سختی روزگار می گذرانند.

عدم ثبت قانونی ازدواج، چالشهای بی پایان در انجام ساده ترین امور اداری و البته عدم برخورداری از یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت از مهمترین مسائل افراد بی شناسنامه در این بخش از کشورمان است که این آخری یعنی نداشتن یارانه با حیات این افراد گره خورده است زیرا بیشتر این مردم بدون درآمد روزگار خود را تنها با یارانه نقدی سپری می کنند.

فروش شناسنامه به اتباع افغان با ۱۰ میلیون تومان

حدود ۱۰ سال قبل بود که پرونده فروش شناسنامه در جنوب کرمان از سوی سازمان های انتظامی و اطلاعاتی کشور گشوده شد و در همین رابطه ۱۸ نفر از کارکنان ثبت احوال در منطقه هم دستگیر شدند. مردم خسته از فقر و فلاکت که با خشک شدن جازموریان اندک درآمد خود را هم از دست داده بودند چاره ای نیافتند جز اینکه هویت خود را به حراج بگذارند و مشتریان همیشه حاضر از اتباع کشور افعانستان مبالغی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای گرفتن شناسنامه این افراد پرداخت کردند.

اگرچه با ورود دستگاه‌های امنیتی این رویه به سرعت از میان رفت اما نتیجه آن امروز وجود دهها نفر افرادی است که بدون شناسنامه و اوراق هویتی سر می کنند. طی این سالها به دلیل ازدواج و فرزندآوری از سوی این افراد، بر تعداد کسانی که شناسنامه ندارند افزوده شده است و حالا با جمعیتی مواجه هستیم که ۳ نسل آنها یعنی پدربزرگ، پدر و فرزند فاقد اسناد هویتی هستند.

مسئولان محلی می گویند اگر به این افراد بار دیگر شناسنامه بدهیم آنها مجددا شناسنامه خود را به اتباع بیگانه می فروشند و مشکلات بسیاری را برای خود و برای امنیت و آرامش کشور به وجود می آورند به نظر می رسد بزرگترین چالش این افراد در هنگام ازدواج فرزندان ظهور می کند. جایی که هیچ دفترخانه ای حاضر به ثبت ازدواج آنها نمی شود و ازدواجها بدون ثبت قانونی انجام می شود و نتیجه آن تولد افرادی است که آنها هم فاقد شناسنامه هستند و این چرخه معیوب روز به روز در حال رشد بیشتر است. کمال مردی حدودا ۵۰ ساله از روستای ناهوگان از توابع شهرستان قلعه گنج است. او و فرزندانش هیچیک شناسنامه ندارند و پسرانش زندگی مشترک خود را بدون ثبت قانونی آغاز کرده اند بدون آنکه بتوانند از حمایتهای دولتی همچون وام ازدواج، یارانه و ... برخوردار شوند.

افرادی همچون کمال در سرتاسر روستاهای جنوب کرمان بسیارند با این حال طی این سالها هیچ اقدامی برای رفع این چالش از سوی دستگاههای مسئول انجام نشد. برخی مسئولان محلی در این رابطه می گویند اگر به این افراد بار دیگر شناسنامه بدهیم آنها مجددا شناسنامه خود را به اتباع بیگانه می فروشند و مشکلات بسیاری را برای خود و برای امنیت و آرامش کشور به وجود می آورند.

با ورود بنیاد مستضعفان به دستور رهبر معظم انقلاب به شهرستان قلعه گنج و اجرای طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی، یکی از چالشهای پیش رو برای اجرای طرحهای اقتصادی و تشکیل صندوقهای توان افزایی، وجود همین افراد بدون هویت در شهرستان بود. در راستای اجرای طرح صندوقهای توان افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج، مبالغی از سوی مردم جمع آوری و به همان میزان هم از سوی بنیاد به این صندوق اضافه می شود تا به صورت قرض الحسنه در اختیار افراد متقاضی قرار گیرد. به گفته مسئولان بنیاد مستضعفان اجرای این طرح علاوه بر توسعه اشتغال در سطح منطقه، فرهنگ پس انداز و آینده نگری را در مردم تقویت می کند. با این حال حضور در این صندوقها که امروز با استقبال فراوان مردم منطقه مواجه شده است، نیازمند برخورداری از اسناد هویتی، گشایش حساب بانکی و انجام دیگر امور اداری است که بخشهایی از مردم فاقد اسناد هویتی از حضور در آن محروم بودند.

خبرهای خوش بنیاد مستضعفان برای مردم جنوب کرمان

بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از چند ماه قبل مذاکراتی را با دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و سازمان ثبت احوال به منظور رفع این چالش جدی در جنوب کرمان به ویژه شهرستان قلعه گنج آغاز کرد و امروز این تلاشها در حال ثمردهی است.

مجری طرح ملی «آبادانی شهرستان قلعه گنج» در این باره به خبرنگار مهر، گفت: برای غلبه بر این مشکل بزرگ مردم در منطقه قلعه گنج چاره ای نداشتیم جز اینکه توافقاتی با دستگاههای مسئول داشته باشیم و براساس آن بتوانیم شناسنامه مجدد را برای شهروندان بدون هویت اخذ کنیم.

برای شتاب گرفتن در طرحهای توسعه و مشارکت بیشتر مردم، حدود ۱۰۰ نفر از افراد ایرانی بدون شناسنامه در قلعه گنج شناسایی شده اند و طی یکی دو ماه آینده عملیات صدور شناسنامه برای آنها آغاز می شود مسعود حیدروند تاکید کرد: طی ۲-۳ ماه آینده اتفاقات خوبی برای مردم در جنوب کرمان و منطقه جازموریان خواهد افتاد که یکی از آنها صدور شناسنامه برای افراد بدون اسناد هویتی است. در این رابطه به توافقات خوبی رسیده ایم.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هم در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: بنیاد در کنار انجام اقدامات عمرانی و توسعه ای در پی دستور رهبر انقلاب برای انتخاب منطقه ای به عنوان پایلوت اجرای طرح توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی، به سایر ساحتهای زندگی افراد هم توجه دارد و از این منظر نمی توانیم به جنبه های فرهنگی و اجتماعی منطقه بی تفاوت باشیم.

صدور شناسنامه مشروط به تایید ایرانی بودن افراد

براساس این توافقات، اجازه صدور شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه در ۷ شهرستان جنوب کرمان که بیشترین مشکل را در این رابطه داشتند صادر شده و قرار است پس از شناسایی و اطمینان از هویت افراد و تایید ایرانی بودن آنها، شناسنامه مجدد برای آنها صادر شود.

در همین رابطه عطا ناوکی فرماندار شهرستان قلعه گنج به خبرنگار مهر، گفت: صدور شناسنامه برای این افراد در دستور کار قرار گرفته و به زودی به مرحله اجرا در می آید. بر همین اساس در شهرستان قلعه گنج که پایلوت طرح اقتصاد مقاومتی است، برای شتاب گرفتن در طرحهای توسعه و مشارکت بیشتر مردم در این طرحها، حدود ۱۰۰ نفر از افراد ایرانی بدون شناسنامه شناسایی شده اند و طی یکی دو ماه آینده عملیات صدور شناسنامه برای آنها آغاز می شود.

اگرچه صدور شناسنامه برای افرادی که به ناچار و از روی فقر اسناد هویتی خود را فروخته اند، این پرسش را در اذهان به وجود می آورد که چه ضمانتی وجود دارد که این افراد بار دیگر شناسنامه خود را به فروش نگذارند، اما به گفته مسئولان بنیاد علوی به عنوان مجری طرح توسعه قلعه گنج، باید طرحهای اقتصادی در این منطقه با سرعت بیشتری ادامه یابد تا شهروندان با تکیه بر اشتغال و رسیدن به خودکفایی به شرایطی نزدیک شوند که دیگر نیازی به فروش سند هویتی خود به افراد بیگانه نداشته باشند. تا همین امروز هم آمار بیکاری در شهرستان قلعه گنج در پی اجرای طرح توسعه، از ۳۷ درصد به ۷ درصد کاهش یافته است و همین مساله امیدها را میان مردم افزایش داده است که قلعه گنج بتواند روی پای خود بایستد، به چرخه توسعه برگردد و فاصله چند دهه ای با توسعه متوازن را با شتاب بیشتری بپیماید.