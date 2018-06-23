نتایج آزمون دستیاری پزشکی در نیمه اول تیر اعلام می شود

محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۶ اردیبهشت ماه با حضور بیش از ۱۴ هزار داوطلب برگزار شد و کلید اولیه سؤالات آزمون نیز از ۸ اردیبهشت ماه ۹۷ در سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir منتشر شد.

وی افزود: کلید نهایی نیز بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: نتایج اولیه آماده است اما ما در انتظار پاسخ ارگان های مربوطه داخل وزارت بهداشت و خارج از وزارت بهداشت مرتبط با سهمیه های گوناگون هستیم.

وی افزود: برخی از داوطلبان سهمیه استعدادهای درخشان، سهمیه بومی، سهمیه ایثارگران و سهمیه مناطق محروم را در فرم های ثبت نام خود انتخاب کرده اند و پاسخ تاییدیه این افراد باید به مرکز سنجش پزشکی ارسال شود تا بتوانیم رتبه ها را اعلام کنیم.

پورکاظمی گفت: امور مربوط به برخی از این سهمیه ها در داخل وزارت بهداشت در مرکز سنجش و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در حال انجام است و برخی دیگر از این امور سهمیه ها نیز به ارگان های دیگر خارج از وزارت بهداشت مربوط بوده که هنوز کامل نشده است و ما در حال پیگیری آن هستیم.

وی گفت: تمام کوشش ما در مرکز سنجش آموزش پزشکی این است که بتوانیم نتایج را هر چه زودتر اعلام کنیم و پیش بینی می کنیم که در نیمه اول تیرماه ۹۷ نتایج را اعلام کنیم.