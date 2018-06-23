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۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛

نتایج آزمون دستیاری پزشکی در نیمه اول تیر اعلام می شود

نتایج آزمون دستیاری پزشکی در نیمه اول تیر اعلام می شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: ما در انتظار تعیین تکلیف سهمیه های گوناگون آزمون دستیاری هستیم و تلاش می کنیم نتایج آزمون دستیاری پزشکی در نیمه اول تیر اعلام شود.

محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۶ اردیبهشت ماه با حضور بیش از ۱۴ هزار داوطلب برگزار شد و کلید اولیه سؤالات آزمون نیز از ۸ اردیبهشت ماه ۹۷ در سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir منتشر شد.

وی افزود:  کلید نهایی نیز بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: نتایج اولیه آماده است اما ما در انتظار پاسخ ارگان های مربوطه داخل وزارت بهداشت و خارج از وزارت بهداشت مرتبط با سهمیه های گوناگون هستیم.

وی افزود: برخی از داوطلبان سهمیه استعدادهای درخشان، سهمیه بومی، سهمیه ایثارگران و سهمیه مناطق محروم را در فرم های ثبت نام خود انتخاب کرده اند و پاسخ تاییدیه این افراد باید به مرکز سنجش پزشکی ارسال شود تا بتوانیم رتبه ها را اعلام کنیم.

پورکاظمی گفت: امور مربوط به برخی از این سهمیه ها در داخل وزارت بهداشت در مرکز سنجش و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در حال انجام است و برخی دیگر از این امور سهمیه ها نیز به ارگان های دیگر خارج از وزارت بهداشت مربوط بوده که هنوز کامل نشده است و ما در حال پیگیری آن هستیم.

وی گفت: تمام کوشش ما در مرکز سنجش آموزش پزشکی این است که بتوانیم نتایج را هر چه زودتر اعلام کنیم و پیش بینی می کنیم که در نیمه اول تیرماه ۹۷ نتایج را اعلام کنیم.

کد مطلب 4327974

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