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۲۰ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۵۴

برای اجرای سمفونی عرفان اسلامی

احمد پژمان ارکسترهای مسکو و اکراین را رهبری می کند

احمد پژمان ارکسترهای مسکو و اکراین را رهبری می کند

احمد پژمان ، ارکستر سمفونیک و گروه کر کشورهای روسیه و اکراین را برای اجرای قطعاتی برگرفته از عرفان اسلامی ایران در اسفند ماه سال جاری رهبری می کند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری احمد پژمان که ساخت اولین اپرای ایرانی را با عنوان " دلاور سهند " در کارنامه دارد ، ساخت هفت قطعه موسیقایی را با نگاه به اشعاری از سعدی و خواجه عبدالله انصاری آغاز کرده است .

مهدوی با اشاره به کارنامه این آهنگساز افزود : قرار است این قطعات با رهبری احمد پژمان توسط ارکستر هشتاد نفره مسکو و گروه شصت نفره اوکراین اجرا شود .

به گفته رئیس مرکز موسیقی حوزه هنری ضبط این اجرا در مسکو و اکراین انجام می شود و همزمان با نوروز در قالب و کاست در کشورمان توزیع خواهد شد .

احمد پژمان که موسیقی فیلم هایی نظیر : " بید مجنون  ، مجید مجیدی " ، هنر پیشه " مخملباف " روسری آبی " رخشان بنی اعتماد و شماری از آثار سینمایی بهمن فرمان آرا را در کارنامه خود دارد پیش از این نیز اظهار تمایل کرده بود تا موسیقی فیلم سینمایی "محمد رسول الله " ساخته موریس ژار را برای بار دیگر با استفاده از تم موسیقی ایرانی و شرقی تنظیم واجرا کند .

کد مطلب 432801

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