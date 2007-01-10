احمد پژمان ارکسترهای مسکو و اکراین را رهبری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری احمد پژمان که ساخت اولین اپرای ایرانی را با عنوان " دلاور سهند " در کارنامه دارد ، ساخت هفت قطعه موسیقایی را با نگاه به اشعاری از سعدی و خواجه عبدالله انصاری آغاز کرده است .

مهدوی با اشاره به کارنامه این آهنگساز افزود : قرار است این قطعات با رهبری احمد پژمان توسط ارکستر هشتاد نفره مسکو و گروه شصت نفره اوکراین اجرا شود .

به گفته رئیس مرکز موسیقی حوزه هنری ضبط این اجرا در مسکو و اکراین انجام می شود و همزمان با نوروز در قالب و کاست در کشورمان توزیع خواهد شد .

احمد پژمان که موسیقی فیلم هایی نظیر : " بید مجنون ، مجید مجیدی " ، هنر پیشه " مخملباف " روسری آبی " رخشان بنی اعتماد و شماری از آثار سینمایی بهمن فرمان آرا را در کارنامه خود دارد پیش از این نیز اظهار تمایل کرده بود تا موسیقی فیلم سینمایی "محمد رسول الله " ساخته موریس ژار را برای بار دیگر با استفاده از تم موسیقی ایرانی و شرقی تنظیم واجرا کند .