به گزارش خبرگزاری مهر، همایش پیادهروی به مناسبت روز جهانی ام اس، با حضور احمد مسجدجامعی از میدان هفت تیر تا بوستان لاله برگزار شد. در این همایش مسجدجامعی با بیان اینکه در روزگار ما هوا، خاک و آب آلوده است، گفت: آلودگی غذایی یکی از مشکلات روزگار مدرنیته است و در مقابله با این معضل یکی از راهها، حرکتهای دستهجمعی و تحرک است.
وی ادامه داد: از بهترین کارهایی که به صورت جمعی برگزار شده و نشاط اجتماعی ایجاد میکند، همین فضایی است که امروز در آن حضور پیدا کردیم، یعنی حرکت دسته جمعی که همراه با گفتوگو، شناسایی و آشنایی است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه بیماری ام اس نه تنها نقطه ضعف نیست، اظهار داشت: بیماران ام اس میتوانند در جامعه الگوسازی کنند. در تهران مساله آلودگی هوا باعث میشود در اثر بارش، آلودگی به زمین و قنات برسد. یکی از راههای کاهش آلودگی هوا، تشویق به دوچرخهسواری و راهپیمایی است که میتوانیم این شیوه را به زندگی وارد کنیم.
مسجدجامعی اضافه کرد: در اصفهان تصمیم جمعی توسط گروهی از مردم گرفته شده که روزهای سهشنبه با دوچرخه تردد کنند که فضای این حرکت ایجاد شده است.
وی با تاکید بر الگوسازی برنامههای تهرانگردی تصریح کرد: دوچرخهسواری نیز میتواند به صورت الگوسازی و یک روز در هفته تعیین و انجام شود که سایر افراد نیز از شما بگیرند و در این کار شما پیشرو خواهید شد. با این کار نه تنها بیماران ام اس مشکلاتشان را برطرف کردهاند بلکه توانستهاند الگویی برای سایر افراد جامعه باشند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره اطلاعات ناقص برخی از افراد جامعه در زمینه بیماری ام اس، خاطرنشان کرد: این اطلاعات ناقص نیز با حضور اجتماعی بیشتر شما اتفاق میافتد.
مسجدجامعی با تاکید بر اینکه بهتر است تشکل بیماران ام اس، با مشارکت کانونهای مختلفی مانند کمشنوایان و کمبینایان کارهای خود را انجام داده و فضای جدیدی ایجاد کنند، ابراز داشت: بهتر است که به جای فضای بسته در فضای باز و با گروههای مختلف حضور داشته باشید تا فعالیتهای شما دیده شود.
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