بهره برداری از ۵ پروژه عمرانی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج معزی در آیین بهره برداری از پل تقاطع بلوار ارتش-امام علی(ع) و ۵ پروژه عمرانی برگزار شد، گفت: همزمان با بهره برداری از پل تقاطع بلوار ارتش-امام علی(ع)، مسیر راست گرد غرب به جنوب تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه امام علی، فاز نخست تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت الله هاشمی عملیات نوسازی و تغییر وضعیت عرشه جنوبی پل کریم خان، پروژه احداث کانال کمکی سرخه حصار(حدفاصل میدان بسیج تا پل دولت آباد) و بهسازی جاده دسترسی به مجتمع پسماند بعد آبعلی به بهره برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: طی هشت ماه گذشته فعالیت‌های عمرانی قابل توجهی را در شهر تهران انجام گرفته است. برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفته و بنا داریم پروژه‌های نیمه تمام را در یک زمان بندی مشخص به بهره‌برداری برسانیم. اولویت بندی پروژه‌های نیمه تمام براساس شاخص‌هایی از جمله اثربخشی و رضایت‌مندی شهروندان و میزان پیشرفت پروژه‌ها و همچنین ضرورت تأمین ایمنی خواهد بود. تا پایان سال ۹۷ در هر فصل پروژه‌های نیمه تمام به بهره برداری خواهد رسید و در این زمینه برنامه ریزی لازم پیش بینی شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در خصوص پروژه‌های مورد بهره برداری شده، گفت: بلوار اسفندیار و آیت الله هاشمی درمنطقه سه یکی از متراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت به شمار می‌آید و قطع ارتباط معابر شرقی-غربی این منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان ولیعصر(عج) نه تنها گسست ارتباطات محلی را به دنبال داشته بلکه حجموسیعی از گردش‌های اضافی را به معابر منطقه تحمیل کرده است.

معزی در خصوص مشخصات فنی پروژه بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت الله هاشمی بیان کرد: این بلوار از زیر بزرگراه مدرس بدون آنکه در زمان اجرا کمترین تداخلی با ترافیک این بزرگراه داشته باشد خیابان آرش غربی را به آرش شرقی متصل کرده است.

وی در خصوص پل دسترسی از بلوار امام علی(ع) به سمت غرب بلوار ارتش نیز گفت: هزینه تقریبی اجرای پروژه حدود ۱۷۱ میلیارد ریال بوده که از مشخصات فنی پروژه می توان به طول پل بتنی به حدود ۵۰۰ متر و عرض ۱۰ متری آن اشاره کرد ضمن اینکه این پل جهتی دارای ۹ دهانه و ۱۰ ستون بوده و مجموع طول شیرابه‌های آن به ۴۰۰ متر می‌رسد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران تصریح کرد: مسیر راست گرد غرب به جنوب تقاطبع بلوار ارتش با بزرگراه امام علی نیز دیگر پروژه بهره برداری شده است که هزینه تقریبی اجرای این پروژه نیز حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال است.

معزی همچنین در خصوص هزینه تقریبی اجرای پروژه عملیات نوسازی و تغییر وضعیت عرشه جنوبی پل کریمخان گفت: هزینه تقریبی این پروژه ۹۵ میلیارد ریال بوده که هزینه تقریبی پروژه احداث کانال کمکی سرخه حصار نیز ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است.