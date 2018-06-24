به گزارش خبرنگار مهر، مجوزی که کمیته ملی المپیک به فدراسیون تیروکمان به منظور حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی داده، برای اعزام ۱۳ ورزشکار است. از این تعداد ۸ سهمیه برای بخش کامپوند است و ۵ سهمیه هم برای بخش ریکرو؛ سهمیه های کامپوند به ۴ ورزشکار در هر یک از بخش مردان و زنان اختصاص پیدا خواهد کرد. مجموع ۵ سهمیه ریکرو هم شامل ۴ ورزشکار در بخش مردان و یک ورزشکار در بخش بانوان می شود.

زهرا نعمتی پاراکماندار کشورمان هفته گذشته تک سهمیه فدراسیون تیروکمان برای بازی های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. وی طی ۱۶ مرحله رکوردگیری و در رقابت با ۶ کماندار ریکرو دیگر موفق به ثبت بهترین رکورد شد و اینگونه این سهمیه را از آن خود کرد.

بدین ترتیب زهرا نعمتی که مدال طلا بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک را در اختیار دارد و در بازی های المپیک نیز شرکت داشت، برای اولین بار در بازی های آسیایی هم حاضر خواهد شد.

البته به خاطر همراهی تیم ملی پاراتیروکمان در اردوهای آماده سازی و رویداد بین المللی پیش رو، نعمتی فعلا در اردوها و اعزام های تیم ملی تیروکمان حضور نخواهد داشت. این پاراکماندار کشورمان تنها ۱۰ روز مانده به بازی های آسیایی و اعزام تیم ملی تیروکمان به محل برگزاری این بازی ها در اندونزی، به تمرینات دیگر کمانداران ملحق خواهد شد.

امید نجاری مدیر تیم های ملی تیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه توضیح داد و گفت: طبق توافقی که میان دو فدراسیون تیروکمان و جانبازان و معلولان صورت گرفته، زهرا نعمتی تا یک ماه دیگر با تیم ملی تیروکمان جانبازان پیگیر تمریناتش خواهد بود بعد از آن به تمرینات ما ملحق می شود.

وی تصریح کرد: کمانداران معلول همزمان با کمانداران ما در اردوی آماده سازی به سر می برند. آنها تورنمنت بین المللی چک را پیش رو دارند. پیش از این هم نام زهرا نعمتی برای شرکت در این تورنمنت اعلام شده بود و باید حتما در آن شرکت کند.

مدیر تیم های ملی تیروکمان با تاکید بر آمادگی زهرا نعمتی تصریح کرد: وی آمادگی خود را در جریان رقابت های انتخابی و رکوردگیری از کمانداران هم اثبات کرد. ضمن اینکه شرایط تمرینی تیم ملی تیروکمان جانبازان آنقدر خوب است که از حفظ و حتی ارتقای این آمادگی به جهت اعزامی که زهرا نعمتی باید به بازی های آسیایی داشته باشد، اطمینان داریم. سطح مسابقات چک هم آنقدر بالا است که قطعا در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.

نجاری با یادآوری آغاز اردوی تیم ملی تیروکمان در کرج گفت: در ادامه این اردو کمانداران به رقابت های کاپ آسیا در چین تایپه اعزام می شوند. سپس در بازگشت از این رقابت ها، تمرینات تیم ملی برای مرحله چهارم رقابت های کاپ جهانی در آلمان و بعد از آن بازی های آسیایی دنبال می شود. زهرا نعمتی هم طبق توافقات صورت گرفته ۱۰ روز مانده به بازی های آسیایی و اعزام تیم ملی به اندونزی، به ترکیب تیم اضافه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره بازی های آسیایی از ۲۷ مردادماه به میزبانی اندونزی و در دو شهر پالمبانگ و جاکارتا آغاز شده و تا ۱۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کمانداران ایران ۲۵ مردادماه عازم این بازی ها می شوند.