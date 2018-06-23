امسال بالغ بر ۱۵ هزار نفر از یزد در کنکور سراسری شرکت می کنند

سیدمحسن میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنکور سراسری روزهای پنج‌شنبه و جمعه، هفتم و هشتم تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود، اظهار داشت: این آزمون در شهر یزد و ۹ شهرستان دیگر استان یزد برگزار می شود.

وی بیان کرد: امسال ۱۵ هزار و ۴۰۲ نفر در استان یزد برای شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها داوطلب شده‌اند که از این تعداد ۹هزار و ۱۲۳ نفر زن و ۶ هزار و ۲۷۹ نفر مرد هستند به این معنا که ۵۹ درصد داوطلبان را زنان و ۴۱ درصد را مردان تشکیل می دهند.

میرحسینی یادآور شد: در کنکور امسال نیز گروه آموزشی علوم تجربی همانند سال گذشته، با ۶۳ درصد، بیشترین تعداد داوطلب را نسبت به رشته‌های دیگر آزمون دارد.

وی با اشاره به اینکه داوطلبان رشته های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه هفتم تیرماه و داوطلبان رشته هنر عصر همان روز به رقابت می پردازند، اظهار داشت: تعداد داوطلبان رشته علوم ریاضی و فنی در استان یزد هزار و ۹۵۵ نفر است که از این تعداد هزار و ۳۲۰ نفر مرد و ۶۳۵ نفر زن، رشته علوم انسانی هزار و ۹۹ نفر مرد و ۲ هزار و ۹۷ نفر زن و رشته هنر ۴۳۵ نفر مرد و ۹۹۹ نفر زن است.

میرحسینی افزود: تعداد داوطلبان رشته علوم تجربی در استان یزد شش هزار و ۶۳۲ نفر است که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۲ نفر زن و ۲ هزار و ۶۵۰ نفر مرد است که صبح روز جمعه هشتم تیرماه به رقابت می‌پردازند و تعداد داوطلبان رشته زبان‌های خارجی که عصر روز جمعه به رقابت خواهند پرداخت نیز شامل هزار و ۴۱۰ نفر زن و ۷۷۵ نفر مرد است.

وی یادآور شد: از مجموع شرکت‌کنندگان آزمون سراسری در استان یزد، ۹ هزار و ۴۸ نفر یعنی بیش از ۶۵ درصد در دانشگاه یزد و هزار نفر از داوطلبان مرد گروه آزمایشی تجربی در حوزه دانشکده فنی شهید صدوقی آزمون می‌دهند و بقیه داوطلبان در حوزه‌های امتحانی سایر شهرستان‌های استان حضور خواهند یافت.