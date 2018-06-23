رتبه یازدهم ایران در تحصیل دانشجویان خارجی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از مدالآوران المپیادهای علمی کشور با حضور معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان و جمع کثیری از مدالآوران و خانوادههای آنان با قرائت پیام دکتر محمد بطحایی، وزیر آموزشوپرورش برگزار شد.
وزیر آموزشوپرورش در پیامی که توسط دکتر سالاریان، معاون مرکز ملی استعدادهای درخشان قرائت شد، بر نقش نخبگان در جامعه و وظیفه باشگاه دانشپژوهان در پرورش استعدادهای درخشان تأکید کرد.
در این پیام آمده است: آینده نظام جمهوری اسلامی ایران درگرو شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان کشور است. حمایت از جوانان مستعد و سرآمد دانشآموزان و دانشپژوهان جوان، وظیفه همه مسئولان کشور است. وزارت آموزشوپرورش، خود را مکلف میداند تسهیلات و امکانات لازم و ضروری را بهموقع در اختیار این عزیزان قرار دهد.
باشگاه دانشپژوهان جوان، محل مناسبی برای شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از باشگاه دانشپژوهان و جوانان مستعد کشور است که باید تقویت شود. باشگاه دانشپژوهان جوان باید بتواند با تشکیل انواع کارگاهها، کتابخانه تخصصی و مجازی، اردوها و ایجاد آزمایشگاههای فعال و مجهز، بستر رشد و اعتلای این استعدادها را فراهم کند.
با برگزاری مسابقات و المپیادهای علمی در سطح ملی، منطقهای و جهانی میتوانیم توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشآموزان را در عرصههای بینالمللی به نمایش بگذاریم و به رخ جهانیان بکشانیم.
افتخارآفرینی حدود ۷۰۰ نفر از دانشآموزان و کسب مدالهای رنگارنگ (طلا، نقره و برنز) طی ۳۰ سال گذشته در المپیادهای علمی نشان میدهد جوانان ما از استعدادهای درخشان و سرشاری برخوردارند و ما به آنان افتخار میکنیم.
ایجاد بسترهای لازم برای فعالیتهای پژوهشی، اشتغال مناسب، جذب و نگهداشت افتخارآفرینان المپیادهای علمی، از وظایف وزارت آموزشوپرورش است.
افتخار دارم طی ۱۰ روز گذشته، دو بار در جمع مدالآوران المپیادهای علمی حضور پیدا کنم و با آنان از نزدیک گفتگو کنم. متأسفانه تاکنون خدمات شایستهای نسبت به آنان ارائه نشده و شأن جایگاه آن بهدرستی رعایت نشده است.
بر اساس گزارش مؤسسه آما اداره مهاجرت آمریکا در سال ۲۰۱۵، آمریکا میزبان بیش از ۴/۱ میلیون دانشجو خارجی بوده است سهم کشورهای مختلف به شرح زیر بوده است:
کشور چین بیشترین تعداد دانشجویان خارجی در آمریکا (۳۱%) را داشته است. کشور هند (۱۴%)، کره جنوبی (۷%)، عربستان سعودی (۶%)، کانادا (۳%) به ترتیب ردههای بعدی بوده است. ایران با (۲%) در رتبه یازدهم قرارگرفته است.
وزارت آموزشوپرورش، با همه توان، از چهرههای سرآمد و مدالآوران المپیادهای علمی حمایت میکند و برای حل مشکلات پیش روی باشگاه، اهتمام ویژهای معمول خواهد داشت.
من از خانم دکتر مهاجرانی و همکاران ایشان انتظار دارم طی دو ماه آینده، برنامه منسجمی بر اساس سند تحول، سند راهبردی نخبگان و در راستای تحقق برنامه ششم توسعه کشور برای حمایت از مدالآوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی آماده و ارائه دهند.
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