۲۵ تن مواد مخدر در کرمان کشف شد/کاهش ۱۲ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی فر پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: پلیس توانسته امنیت نسبی را در سطح استان پهناور کرمان برقرار کند.

وی افزود: در سطح جهان مافیای قدرتمندی از مواد مخدر پشتیبانی و حمایت می کنند و مواد مخدر یکی از هشت تهدیدی است که جامعه بشری را مورد هدف قرار داده است.

بنی اسدی فر عنوان کرد: تجارت مواد مخدر چهارمین تجارت غیرقانونی جهان محسوب می شود، کشت و قاچاق مواد مخدر از مواردی است که کشورهای منطقه را مورد هدف قرار داده و متاسفانه افراد زیادی از این ناحیه آسیب دیده اند.

وی بیان کرد: علیرغم حضور برخی کشورهای فرامنطقه ای به بهانه انجام اقدامات پیشگیرانه متاسفانه نه تنها امنیت منطقه تامین نشده بلکه براساس آمار و بررسی ها میزان کشت و تولید مواد مخدر از سال ۲۰۰۱ تاکنون افزایش تساعدی مضاعفی داشته است.

فرمانده لنتظامی استان کرمان تصریح کرد: امروزه آسیب و خطرات مواد مخدر صنعتی به مراتب بیشتر از مواد مخدر سنتی است که متاسفانه حجم بالایی از مواد مخدر صنعتی از کشورهای اروپایی وارد کشور می شد.

بنی اسدی گفت: پژوهش های انجام شده حاکی از تغییر عمده در سطح نگرش جامعه نسبت به مواد مخدر صنعتی است و این تغییر الگوی مصرف، بخش قابل توجهی از معتادان مواد مخدر سنتی را به مصرف مواد مخدر صنعتی نشان می دهد.

وی بیان داشت: مواد مخدر جدید ناشناخته متعددی وجود دارد و مضرات آن هم نامشخص است و آینده مواد مخدر به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی گرایش پیدا کند که بسیار خطرناک است.

بنی اسدی فر عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در روند مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر در خط مقدم جبهه قرار دارد و هزینه های سنگینی پرداخت کرده است.

وی افزود: نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر در کشور بیش از ۷۰۰ شهید و ۱۲هزار جانباز و استان کرمان ۳۷۲ شهید در راه تقدیم کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: استان کرمان در سال گذشته در حوزه اقدامات مقابله ای با تمرکز عملیاتی و تخصصی در ۲۳ شهرستان استان رتبه برتر را کسب کرده است.

بنی اسدی فر ابراز داشت: کشفیات مواد مخدر سال گذشته نسبت به سال ۹۵، ۳۰ درصد افزایش داشته و عملیات های ما در حوزه مواد مخدر در سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در سه ماه سال جاری بیش از ۲۵ تن انواع مواد مخدر در استان کرمان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ کاهش یافته است و بخشی از این کاهش ناشی از اقدامات مقابله ای مناسب و ضرباتی است که در سنوات گذشته به گروه های حمل مواد مخدر و واردکنندگان موجب شده بعضا مسیر را تغییر دهند.

بنی اسدی گفت: امیدواریم بتوانیم با پیش بینی های لازم در حوزه رصد اطلاعاتی برون مرزی در مبداء افغانستان و همچنین ورودی های استان کرمان با هماهنگی با اعضای شورای تامین استان و شهرستان های تابعه به ویژه در جنوب و شرق استان و با هم پوشانی رده های امنیتی با این معضل هدفدار مقابله کنیم.

فرمانده اتظامی استان کرمان بیان داشت: استان کرمان خاک ریز اول ورود مواد مخدر به کشور است؛ استان کرمان در زمینه مصرف مواد مخدر در رتبه ۱۳ کشور قرار دارد نسبت به استان های دیگر کمتر است.