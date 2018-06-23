میزان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی قابل دفاع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ فرامرز نیک سرشت در جلسه کارگروه نظارت بر تسهیلات تکلیفی بانک های استان، با بیان اینکه عملکرد سازمان های بخشی و کمیته های استانی و شهرستانی در خصوص طرح های اشتغالزایی استان مناسب بوده است، اظهار کرد: زمانی که طرح اقتصادی متقاضیان به بانک ها ارسال می شود، باید باید به صورت دقیق بررسی شده تا کمترین اشکال را داشته باشد، چرا که ناقص بودن پرونده ها موجب اتلاف زمان و هزینه ها می شود.

وی با بیان اینکه پرونده ها و طرح های متقاضیان باید مستند و کامل باشد، افزود: باید تمامی پرونده ها دارای مستندات کامل و دقیقی باشد تا زمانی که به بانک ارسال می شود، تنها نیازمند اخذ مدارک بانکی برای ارائه تسهیلات باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان از دستگاه های متولی خواست در خصوص طرح ها، زمان کارشناسی لازم را بگذارند و تاکید کرد: ضروری است تا طی هفته آتی، طرح های در دست بررسی تعیین تکلیف شود و نباید هیچ طرح بلاتکلیفی در حوزه طرح های اشتغالزایی با محوریت

نیک سرشت با بیان اینکه باید دبیرخانه کارگروه نظارت لازم را در این خصوص داشته باشد، اظهار کرد: باید طرح ها به روز رسانی شوند و دبیرخانه نسبت به بررسی کلیه اقدامات نظارت لازم را داشته باشد، چرا که اظهار بی اطلاعی در خصوص پرونده ها و تسهیلات پرداختی به نوعی راه رفتن در تاریکی است.

وی با اشاره به اینکه کمیته های شهرستانی نیز نسبت به تعیین تکلیف طرح ها اقدام کنند، خاطر نشان کرد: کمیته ها و بانک های شهرستانی نیز نباید طی هفته آتی، طرح بلاتکلیفی در حوزه اشتغال روستایی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به طرح ها، گفت: در این زمینه وضعیت پرداختی بانک ها قابل دفاع نبوده و انتظار می رود تسریع لازم در این خصوص انجام شود.