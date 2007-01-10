آمریکا از سیاست ملی شدن صنایع در ونزوئلا ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ساموئل بودمن وزیر خزانه داری آمریکا پس ازبرگزاری مذاکراتی با آکیرا آماری وزیر تجارت و صنایع ژاپن به خبرنگاران گفت : تصور می کنم که هدف دراینجا تاکید بر محترم شمرده شدن قراردادهاست؛ این احتمال وجود دارد که آقای چاوز درباره آنچه که نقض خواهد شد ، صحبت کرده است.



وی افزود: من می توانم در شرایط بسیارشدید ابراز کنم که کدام کاری را انجام خواهم داد و اطمینان دارم که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز همین کار را انجام خواهد داد.



هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد که از پارلمان این کشور خواهد خواست با تصویب قانونی که وی آن را مادر تمام قوانین انقلابی خواند؛ به وی اختیاراتی در زمینه ملی سازی بخشهای مخابراتی و انرژی بدهد .



این قانون پیشنهادی همچنین به چاوز اجازه خواهد داد به کنترل شرکتهای خارجی بر پالایش نفت خام سنگین این کشور در منطقه اورینوکو واقع در شرق ونزوئلا پایان دهد .



ونزوئلا که بیشترین نفت خام سنگین جهان را تولید می کند؛ برای پالایش آن متکی به شرکتهای خارجی از جمله آمریکایی است .



روابط ونزوئلا و آمریکا از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز در ونزوئلا که طرفدار سیاستهای چپ و ضد آمریکایی کوباست متشنج شده است .



آمریکا همچنین بزرگترین شریک تجاری ونزوئلا است ؛ کاراکاس 11 درصد تمام وادارات نفت واشنگتن را تامین می کند .