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۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

مشاور عالی وزیر بهداشت خبر داد:

هم اندیشی روسای جدیدالانتصاب دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد

هم اندیشی روسای جدیدالانتصاب دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد

مشاور عالی وزیر بهداشت در امور کلان مناطق آمایشی از برگزاری نشست هم اندیشی روسای جدیدالانتصاب دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی دل پیشه با اعلام این خبر افزود: وحدت و هماهنگی از اصول مهم و ضروری اداره هر ارگانی به خصوص دانشگاه ها به عنوان محل تحصیل و کسب دانش، محسوب می شود.

وی در خصوص اهداف نشست هم اندیشی روسای جدیدالانتصاب دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: این جلسه امروز دوم تیر ماه با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه برای اداره دانشگاه ها برگزار شد، زیرا وحدت و هماهنگی از اصول مهم و ضروری اداره هر ارگانی به خصوص دانشگاه ها به عنوان محل تحصیل و کسب دانش، محسوب می شود.

دل پیشه با بیان اینکه در این نشست، معاونین وزارت بهداشت به تشریح اهداف، سیاست ها و راهبردهای اجرایی حوزه تحت مسئولیت خود می پردازند، تاکید کرد: همچنین روسای جدید دانشگاه ها در جریان آخرین تغییرات آیین نامه و بخشنامه های اجرایی قرار گرفته و با پرسش و پاسخ از معاونین وزارت بهداشت، ابهامات موجود را برطرف خواهند کرد.

مشاور عالی وزیر بهداشت در امور کلان مناطق آمایشی به پنل بحث و بررسی اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت: در این پانل هم، ابعاد مختلف اجرای طرح تحول نظام سلامت مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4328408

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