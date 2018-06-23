هم اندیشی روسای جدیدالانتصاب دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی دل پیشه با اعلام این خبر افزود: وحدت و هماهنگی از اصول مهم و ضروری اداره هر ارگانی به خصوص دانشگاه ها به عنوان محل تحصیل و کسب دانش، محسوب می شود.

وی در خصوص اهداف نشست هم اندیشی روسای جدیدالانتصاب دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، اظهار داشت: این جلسه امروز دوم تیر ماه با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه برای اداره دانشگاه ها برگزار شد، زیرا وحدت و هماهنگی از اصول مهم و ضروری اداره هر ارگانی به خصوص دانشگاه ها به عنوان محل تحصیل و کسب دانش، محسوب می شود.

دل پیشه با بیان اینکه در این نشست، معاونین وزارت بهداشت به تشریح اهداف، سیاست ها و راهبردهای اجرایی حوزه تحت مسئولیت خود می پردازند، تاکید کرد: همچنین روسای جدید دانشگاه ها در جریان آخرین تغییرات آیین نامه و بخشنامه های اجرایی قرار گرفته و با پرسش و پاسخ از معاونین وزارت بهداشت، ابهامات موجود را برطرف خواهند کرد.

مشاور عالی وزیر بهداشت در امور کلان مناطق آمایشی به پنل بحث و بررسی اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت: در این پانل هم، ابعاد مختلف اجرای طرح تحول نظام سلامت مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.