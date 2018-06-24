«خسیس» شانس آورد/ تعبیر «رویای شب نیمه تابستان»

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان اجرای نمایش «مالی سویینی» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، اجرای جدیدی در این سالن تئاتری به صحنه می رود. پیش از این قرار بود که مسعود دلخواه نمایش «لیرشاه» را در سالن اصلی به صحنه ببرد که نوبت اجرایی دلخواه به زمان دیگری موکول شد.

طی برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای جدید در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، قرار است مریم کاظمی با ۲ اثر نمایشی از هفته پایانی تیرماه در این سالن تئاتری حضور پیدا کند.

نمایش «خسیس» که پیش از این در پردیس تئاتر تهران و همچنین سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه رفته بود، یکی از آثاری است که کاظمی در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه می برد. این نمایش با حضور هنرمندانی چون حسین محب اهری، هومن رهنمون و کاظمی اجرا می شود.

همچنین کاظمی قصد دارد نمایشی جدید با عنوان «رویای شب نیمه تابستان» اثر ویلیام شکسپیر را هم به صورت همزمان با نمایش «خسیس»، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد.

امیرحسین شفیعی نیز مجری طرح این پروژه اجرایی است.