  1. هنر
  2. تئاتر
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

برای اجرا در سالن اصلی تئاترشهر

«خسیس» شانس آورد/ تعبیر «رویای شب نیمه تابستان»

«خسیس» شانس آورد/ تعبیر «رویای شب نیمه تابستان»

مریم کاظمی قصد دارد از هفته پایانی تیرماه سال جاری ۲ نمایش «خسیس» و «رویای شب نیمه تابستان» را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان اجرای نمایش «مالی سویینی» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، اجرای جدیدی در این سالن تئاتری به صحنه می رود. پیش از این قرار بود که مسعود دلخواه نمایش «لیرشاه» را در سالن اصلی به صحنه ببرد که نوبت اجرایی دلخواه به زمان دیگری موکول شد.

طی برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای جدید در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، قرار است مریم کاظمی با ۲ اثر نمایشی از هفته پایانی تیرماه در این سالن تئاتری حضور پیدا کند.

نمایش «خسیس» که پیش از این در پردیس تئاتر تهران و همچنین سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه رفته بود، یکی از آثاری است که کاظمی در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه می برد. این نمایش با حضور هنرمندانی چون حسین محب اهری، هومن رهنمون و کاظمی اجرا می شود.

همچنین کاظمی قصد دارد نمایشی جدید با عنوان «رویای شب نیمه تابستان» اثر ویلیام شکسپیر را هم به صورت همزمان با نمایش «خسیس»، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد.

امیرحسین شفیعی نیز مجری طرح این پروژه اجرایی است.

کد مطلب 4328473
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها