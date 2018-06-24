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۳ تیر ۱۳۹۷، ۹:۵۱

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی گلستان:

کارگاه آموزشی زراعت پنبه در گلستان برگزار شد

کارگاه آموزشی زراعت پنبه در گلستان برگزار شد

گرگان- رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی استان گلستان گفت: کارگاه آموزشی زراعت پنبه با حضور کشاورزان و کارشناسان کشاورزی در گلستان برگزار شد.

علی موسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کارگاه آموزشی زراعت پنبه یک‌روزه در گلستان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه انتقال دانش فنی در زراعت پنبه از اهداف برگزاری این کارگاه است، افزود: کارگاه آموزشی زارعت پنبه با حضور یکی از کارشناسان کشور ترکیه برگزار شد.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی استان گلستان گفت: بحث تنظیم‌کننده‌های رشد در کشت پنبه و افزایش میزان باردهی کیفیت محصول ازجمله موضوعاتی بود که در این کارگاه به آن پرداخته شد.

وی تصریح کرد: این کارگاه با حضور کشاورزان پیشرو و کارشناسان کشاورزی برگزار شد.

کد مطلب 4328519

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